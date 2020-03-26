【新冠肺炎】美國堅稱「武漢病毒」　七國集團不發聯合聲明

為了應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，七國集團（G7）外長3月25日舉行視像會議。美國國務院有意將「武漢病毒」字眼寫進聯合聲明，但是遭到拒絕。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名歐洲外交官指，美國的要求是「紅線」。

聯合聲明由輪值主席國美國負責起草。美國有線新聞網絡3月25日報道，七國集團外長對聯合聲明加入「武漢病毒」字眼出現分歧，導致七國集團國家各自發表聲明。

一位歐洲外交官表示：「美國國務院提出的建議是紅線。你不能認同如此包裝病毒，並試圖傳達這種信息。」他向美國有線新聞網絡表示，美國提出的聲明草案還指摘中國是疫情蔓延的罪魁禍首。

報道指出，世界衛生組織（World Health Organization）正式將這種疾病命名為COVID-19或冠狀病毒，但七國集團部長傳閲長達12段的聲明草案仍然稱為「武漢病毒」。最終部份成員國自行發表聲明。法國的聲明將疫情寫成「COVID-19大流行」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於會後記者會堅持稱為「武漢病毒」。他說：「中國共產黨對我們的健康和生活方式構成嚴重威脅，就像『武漢病毒』疫情所清楚顯示的那樣。中共還威脅破壞自由與開放的秩序，而這是我們G7共同繁榮與安全的基石。我敦促每個國家共同努力，保護聯合國和其他國際組織不受中國惡意影響和威權主義的威脅。我們七國必須推動有關自由、主權、良治、透明和問責的共同價值觀，並推動聯合國也維持有關原則。」

蓬佩奧同時指摘北京於疫情爆發初期欠缺透明。他說：「你們也記得，最初的時候很清楚中國了解這個問題, 中國第一個知道病毒對世界構成的威脅。但是他們一再拖延與全世界分享資訊。是的，我們迫切希望與每個國家合作。這是全球大流行病， 美國在這個問題上想要與所有的國家合作，包括中國，來尋求解決方法，使盡量多的人能夠生存、健康，恢復被武漢病毒損壞的經濟。」