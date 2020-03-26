【新冠肺炎】首批赴意大利醫療專家組回國　走遍多區分享防控經驗

新型冠狀病毒肺炎在全球蔓延，其中歐洲重災區意大利，中國政府自今年3月以來，已先後多次派出醫療專家組前往當地展開疫情防控工作。據內地官媒報道，首批醫療專家組一行9月順利完成任務，已於當地時間周三（25日）下午，從米蘭馬爾彭薩機場（Aeroporto di Milano-Malpensa）乘搭飛機回國。

中國駐意大利大使李軍華、駐米蘭總領事宋雪峰，以及意大利紅十字會主席羅卡有到機場送行。羅卡表示，感謝中國對意大利抗疫工作的支持，專家組所分享的經驗使意大利受益。羅卡又代表專家組此行訪問的醫療衛生機構、科研單位、大學等，向專家組表示感謝。

首批醫療專家組在3月11日下午出發，直飛意大利首都羅馬。（中新社）

報道又提到，首批中國醫療專家組於3月12日抵達意大利首都羅馬，專家組走遍布拉齊奧大區、威尼托大區以及倫巴第大區，與意大利的紅十字會、前線醫護人員及科研人員，分享對新型冠狀病毒肺炎疫情的防控方法及診療經驗。

另專家組組長四川大學華西醫院呼吸與危重癥醫學科主任梁宗安教授在接受內地傳媒訪問時，提到專家組在意大利主要有三方面的任務，一是向意大利捐贈醫療物資，二是深入調研了解意大利的疫情，加強雙方的溝通交流，三是尋找合作的機會，幫助意大利更有效地控制疫情。

專家組向意大利的醫生分享經驗。（網上圖片）

梁宗安又稱，意大利大多數醫院仍是井井有條，治療工作井然有序，其他報道提及的醫療系統崩潰現象，「在疫情最嚴重的倫巴第大區，特別是貝加莫市可能是存在的，但從我見到的醫院來看這肯定不是普遍現象。」梁宗安表示，意大利的當務之急是醫療物資短缺，不少醫院的病毒檢測試劑、防護物資、醫療救助物資等都不夠。

專家組向意大利提供的建議有三個，分別為疫情防控要突出「早」，一定要及發現、早報告、早隔離、早治療，其次是在具體治療方面，介紹藥物、康復者血漿的使用、托珠單抗的應用等，並介紹一些醫療救治的具體方法。專家組亦有介紹針對輕癥患者使用中藥的情況。至於第三個建議就是對醫護人員的保護，要盡可能防止醫護人員被感染。

（綜合報道）