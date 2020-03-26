【新冠肺炎】外交部：9成境外輸入病例持中國護照　留學生佔4成

新冠肺炎疫情全球大流行。累計確診人數最多的中國，在目前國內疫情受控的情況下，「外防輸入、內防反彈」成為總體防控策略。截至3月25日，累計報告境外輸入確診病例541例。

中國外交部副部長羅照輝今日（26日）在新聞發布會上表示，截至目前，在中國輸入的確診人群中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生。

外交部副部長羅照輝。（中新社）

外交部副部長羅照輝介紹，截至目前，在中國輸入的確診人群中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生。

羅照輝表示，中國政府始終和海外中國公民保持密切聯繫，為了更好地提供服務，不少使領館採取增設諮詢電話、開通微信群組等方式及時回應公民關切。最近不到兩個月時間內，外交部12308熱線人工接聽電話近7萬次，為去年同期的3倍。

他又指，中國政府關心關愛海外留學人員等特殊群體，亦理解一些留學生急於回國的想法，但希望留學人員和家長認真權衡利弊，做出正確選擇。當前形勢下，留在當地可以避免倉促回國引起交叉感染，或因中轉國家邊控措施而中途受阻，也可避免對學業、簽證可能產生後續影響，這也符合世衛組織專業建議。

在中國輸入的確診人群中，90%持中國護照，其中40%是中國留學生。（中新社）

歐洲是疫情大流行中心 美國形勢嚴峻

羅照輝又指，就在中國疫情防控形勢出現勝利曙光之時，疫情在多國爆發蔓延，目前歐洲仍然是全球疫情大流行的中心，美國形勢嚴峻，亞洲國家疫情不容樂觀，非洲存在蔓延的風險。中國對遭受疫情的國家感同身受，主動對有需要的國家提供了力所能及的幫助。