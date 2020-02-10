【武漢肺炎】外交部：27名在華外國人確診　2人死亡3人治癒出院

新冠肺炎疫情仍在持續擴散，中國外交部發言人耿爽2月10日（周一）在網上舉行的例行記者會上披露，截至2月10日8時，共有27名在華外國人確診感染新冠肺炎，2人死亡。

中國外交部發言人耿爽在網上舉行的例行記者會上披露，截至2月10日8時，共有27名在華外國人確診感染新冠肺炎，2人死亡。（資料圖片）

耿爽是在回答路透社記者相關提問時透露以上訊息。他表示，27人中有3人已治癒出院，2名死亡病例也已通知外方，此外，還有22人正在接受隔離治療。

據悉，2名死亡病例分別為1名美籍華人和1名日本人。耿爽透露，美籍華人是在2月6日晚上7時過世，指出該美籍華人在中國治療期間，中方一直同其在華親屬保持聯繫，並予以積極救治。

至於過世的日本病例，耿爽透露該病例在2月8日凌晨過世，該日本公民在華治療期間，中方一直同其家屬保持聯繫，並予以積極救治。

耿爽分別對2名逝者表示哀悼，並表示中方已通過外交渠道將有關情況通報美方及日方，願繼續協助雙方及家屬處理好後續事宜。

耿爽：冀世衛意見能得到尊重

此外，耿爽也強調中國高度重視保護在湖北武漢的各國公民的生命安全和身體健康，積極採取有效措施，及時解決他們的合理關切和要求。

他表示，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也多次強調，不建議倉促撤僑，最好的辦法是留在原地並做好自我防護，因此也希望世衛的專業意見能夠得到尊重。

對於希望接回本國在武漢的公民的國家，耿爽表示中方會根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，做出相應安排並為此提供必要協助和便利。