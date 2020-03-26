【新冠肺炎】多國「高規格」迎中國物資　俄派軍用運輸機「提貨」

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，中國疫情漸趨緩和之際，政府和民間積極向外國捐贈運送醫療物資，支援全球抗疫。其中據《北京青年報》微信公眾號「政知見」梳理，有國家以高規格的「過水門」（飛機通過由兩輛消防車噴水形成的拱門）迎接中國物資，也有國家派出「巨無霸」軍事飛機親運，更有國家派出總理親自迎接。

俄羅斯國防部派出一架軍事運輸機AN-124，降落杭州蕭山國際機場。（網上圖片）

俄羅斯周二（24日）派出軍事運輸機AN-124降落杭州蕭山機場。《環球時報》指出，AN-124在80年代曾是世界最大的戰略重型運輸機，目前是世界第二大運輸機。據悉，這架飛機用來運輸馬雲捐贈給俄羅斯的醫療物資，物資上張貼了俄國著名詩人普希金（Aleksandr Sergeyevich Pushkin）的名句，「一切都是瞬息，一切將會過去。」

馬雲捐贈給法國、斯洛文尼亞、比利時的一批醫療物資，則於上周三（18日）晚抵達比利時列日機場時，受到「過水門」的禮遇。過水門是民航界迎接貴賓的最高禮遇。

塞爾維亞政府在上周六（21日）也派出了飛機前往廣州，載回中國醫療救援人員並運回救援物資。該批防疫物資包括口罩、隔離衣、防護服、護目鏡、核酸檢測試劑盒等。防疫物資包裝上，貼有「鐵桿朋友，風雨同行」的標籤。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）不僅親自到停機坪等候，更當場在中國國旗上獻上一吻。

此外，厄瓜多爾也收到中國物資。中國駐厄瓜多爾大使館周一（23日）向厄政府捐贈防疫物資儀式舉行，厄瓜多爾副總統也出席。厄瓜多爾副總統表示感謝說，「中國是首個向厄提供抗疫物資援助的國家，可謂雪中送炭，厄方將銘記於心。」

奧地利總統范德貝倫在Twitter上感謝中國支持。（Twitter）

周一還有兩架載著中國130噸防護物資的飛機抵達奧地利維也納機場。在收到物資後，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）在Twitter發文對中國表示感謝，「感謝所有使本次聯合行動成為可能的人，特別感謝中國的支持，因為我們非常需要幫助。只有團結一致，我們才能戰勝此次危機。」

另有不少國家也已經開始向中國採購物資，物資抵達後，包括捷克總理、匈牙利總理在內，相關國家領袖和官員也是親自到機場迎接。

匈牙利總理、創新與技術部部長奇以及中國駐匈牙利大使親自前往機場接機。（央視新聞）

（微信公眾號「政知見」）