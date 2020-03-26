【新冠肺炎】上海：境外來滬者一律隔離觀察14日　包括港澳台

內地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨緩和，連續數日沒有錄得本土確診病例，惟境外輸入病例數一直增長，防疫工作未能鬆懈。作為境外輸入病例「重災區」之一，上海昨日（25日）新增18宗境外輸入病例，累計境外輸入病例高達112宗。當局宣布，自今日（26日）傍晚6時起，對所有境外入境者一律實施為期14天的隔離健康觀察。

上海市政府新聞辦公室今日通過官方微博「上海發布」宣布，除了外交人士，以及從事重要經貿、科研、技術合作的相關人員，在入境上海會另有規定措施執行外，其他入境者均需先隔離觀察14天。要求各區、各有關部門要嚴格落實聯防聯控責任，嚴防境外疫情輸入。

在微博留言區，有網民詢問新政策下，外地人去上海是否也需要隔離。「上海發布」回應稱，此政策針對境外來滬人員，包括來自港澳台的人士，但不包括內地其他省份的人員。

上海對所有入境者一律隔離14天，新政策針對境外來滬人員，包括來自港澳台的人士，但不包括內地其他省份的人員。（微博）

在此之前，上海市已將意大利、韓國、日本、美國等24個國家列為疫情重點防控國家，凡入境前14日曾到訪這些國家的旅客，抵達上海須隔離觀察14天。若旅客不具備居家隔離條件，則一律接受集中隔離。而來自非重點國家的所有入境旅客，則須接受病毒核酸檢測。

上海市旅遊行業協會會長郭麗娟今日在新聞發布會上介紹，市內多間酒店已被徵用為集中隔離觀察點，為隔離觀察人員提供服務保障。此外，上海多間旅行社派出日語、韓語、意大利語導遊志願者，在浦東、虹橋國際機場，協助做好境外旅客入境後的翻譯工作。

據悉，自昨日零時起，上海虹橋機場暫停了所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場此前所有國際、港澳台航班轉場至浦東機場運營，保留虹橋機場國際、港澳台航班備降功能。

3月25日，上海虹橋機場工作人員與航空公司對接國內轉機旅客信息。（中新社）

不過，上海今日已全面恢復除武漢外的省際客運班線，但武漢暫緩。上海市長途汽車客運總站恢復10天預售，目前可預售至清明假期第一天（4月4日）客票。

日前有報道指，湖北籍員工乘坐巴士返回上海復工路程中遇阻，被交警帶隊勸返後在高速路處進退兩難，最終經多方協調才得以通行。對此，有上海道口執勤工作人員表示，除武漢以外的低風險地區來滬人員，健康證明齊全就一律放行，「只要手機顯示的健康碼為綠色即可無阻礙入滬」。

而在鐵路方面，昨日（25日）零時起，湖北省境內除武漢市17個鐵路客站外的到達和出發業務已經恢復。不少在滬務工的湖北籍員工已經通過高鐵成功返回上海。

（綜合報道）