洋女婿返上海拒集中隔離獲優待惹議　胡錫進：外防輸入須一視同仁

上海《新民晚報》近日發布了一篇題為《孩子才兩個月，輾轉多國回滬的英國籍女婿不願集中隔離怎麼辦？》的報道。報道指出一位從歐洲回到上海的英國籍女婿拒絕集中隔離，最終由居委會想出「兩全其美」的辦法，使他「如願以償」最終得以居家隔離。居委會這種所謂用柔和的方式處理問題被媒體當做正面報道後引起內地網友的廣泛質疑。環球時報總編輯胡錫進今天（22日）也在微博發文批評當地居委會的作法，表示外防輸入，必須一視同仁。別一見到黃頭發藍眼睛的老外就打怵（害怕畏難），壞了防控的質量，也傷了中國老百姓的心。

從歐洲回到上海的英國籍女婿拒絕集中隔離，居委會工作人員反覆勸說。（網上圖片）

目前這篇《孩子才兩個月，輾轉多國回滬的英國籍女婿不願集中隔離怎麼辦？》的報道在內地多個網站都被刪除。

報道寫到3月14日下午，一位英國籍人士即將回到靜安區三泉路517弄小區家中，據了解，這個英國人去過德國、法國、瑞士，最終通過台北轉機回到上海。這引起了居委會的高度警惕。

這個英國人的妻子陳小姐剛剛坐完月子，孩子才2個月大，所以，她和母親均希望英國籍女婿能去集中隔離點進行醫學觀察。而按照當地防疫規定，從高度危險的歐洲返回人員都要去集中點隔離。

但是這個洋女婿以隔離點衛生安全及飲食方面達不到要求為由，拒絕集中隔離。街道管理辦工作人員以及居委會的工作人員，把洋女婿拉到一間老年活動室進行長時間的苦苦相勸，但是沒有任何結果。

洋女婿返上海拒集中隔離。（網上圖片）

報道指出這時候一位居委會幹部靈機一動，想到一個妙策，能不能讓丈母娘和女兒、孩子暫離家，把房子留給外籍女婿單獨居住，居家隔離？該建議立馬得到了這個洋女婿和他的家人的認可。當天晚上，陳小姐帶著母親和女兒住到了親屬家，而洋女婿回到了自己熟悉的家中表示非常滿意，皆大歡喜。

居家隔離必須符合「一人一戶或一家」的居住條件，也就是居家隔離對象和非居家隔離對象不可以住在同一套房子裡。承諾全家人一起居家隔離的，或全家人都需要居家隔離的，可以住在同一套房子裡。條件不具備的，一律實行集中隔離。 上海市民政局

當地居委會防疫人員。（網上圖片）

《新民晚報》的報道引起了眾多網友的不滿，表示如果大家都不願意去集中隔離點，是不是都可以這樣解決？設置集中隔離點還有什麼意義？

環球時報總編輯胡錫進今天（22日）也在微博發文批評當地居委會的作法，他質疑如果一名普通中國人拒絕集中隔離，可以這樣變通嗎？他強調外防輸入，必須一視同仁。希望各地基層政府和居委會的骨頭都硬一些，別一見到黃頭發藍眼睛的老外就打怵，壞了防控的質量，也傷了中國老百姓的心。

上海市對於不具備居家隔離條件的重點國家境外入境人員一律實施集中隔離。集中隔離期間的住宿費和餐費需自理。（中新社）

胡錫進指出怕老外是中國不少人的心理，給他們「超國民待遇」就是這種心理潛移默化的外在表現。上海當地媒體居然把這當成積極的例子加以報道宣揚，這就太不像話了。他表示現在抗疫當前，一視同仁是必須絕對遵守的原則，只有這樣才能夠堵住可能的漏洞，確保對入境者隔離14天的質量。上海居委會對那個洋女婿變通居家隔離，再進行如此宣揚，是會產生誤導的。胡錫進文章最後寫到：「作為高度關心外防輸入的一個媒體人，老胡堅決給這個故事打零分。」

而在今天（22日）上海市舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，上海市民政局副局長曾群表示，「外防輸入」是當前上海疫情防控的重中之重，社區落實居家隔離措施要從嚴從緊。曾群指出社區落實居家隔離措施，對中外人士是一視同仁的。