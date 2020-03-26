【新冠肺炎】應對新冠肺炎G20特別視像峰會開幕　習近平在京出席

今日（26日）下午8時，官方新華社發佈消息稱，二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會開始舉行，國家主席習近平在北京出席。據介紹，這是G20歷史上首次舉行領導人視像峰會，也是自疫情爆發以來，習近平出席的首場重大多邊活動。

峰會由沙特阿拉伯國王兼首相薩勒曼上周宣佈召開，他亦主持會議。

習近平強調，國際社會應該加緊行動起來，堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰，遏制疫情蔓延勢頭。中方秉持人類命運共同體理念，願同有關國家分享防控有益做法，開展藥物和疫苗聯合研發，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。他指出，在中方最困難的時候，國際社會許多成員給予中方真誠幫助和支持，中方會始終銘記並珍視這份友誼。

習近平強調，病毒無國界，疫情是我們的共同敵人。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。中方已經建立新冠肺炎疫情防控網上知識中心，向所有國家開放。中方支持世界衛生組織發揮領導作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。二十國集團應加強疫情防控信息共享，推廣全面系統有效的防控指南，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議。中國將同各國一道，加大對相關國際和地區組織的支持力度。

呼籲G20成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘

習近平指出，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

習近平強調，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。他呼籲，二十國集團成員採取共同舉措，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。