【一分鐘看世界】美國疫情「稱冠」、東京封城？新加坡共渡時艱

今天是3月27日，星期五。在早上有幾陣驟雨、局部地區有雷暴的一天，你需要知道的國際新聞：
美國疫情超過中國
新型肺炎疫情在美國惡化，當地的確診個案急劇增加，根據約翰斯・霍普金斯大學的數據顯示，美國的病例已經超過中國和意大利，成為全球最嚴重的國家，當中紐約州更是「震央」，州長更直言「連憤怒的時間都沒有了」……（按此閱讀更多）
新型肺炎：美國疫情嚴重，當局呼籲民眾保持社交距離，紐約中央公園就有民眾遵守有關要求，離遠交談。（Reuters）
東京封城前奏？
新型冠狀病毒肺炎疫情在全球繼續蔓延，日本疫情有惡化跡象，其中東京連續4日出現確診個案創單日新高，日本媒體報道，高官將呼籲周邊各縣的民眾避免前往東京，日本並已成立對策總部應對疫情。另一方面，當地民眾擔憂東京將會實施封城措施，於是趕到超市搶購食物日用品……（按此閱讀更多）
Panic buying on the streets of Tokyo pic.twitter.com/kEare3plir— Gearoid Reidy (@GearoidReidy) March 25, 2020
G20特別視像峰會
二十國集團（G20）舉行特別峰會討論疫情，以視像方式舉行，會後G20領導人發表聯合聲明，列出六大承諾表明會全力抗疫，也稱正向全球經濟注入超過5萬億美元，以抵銷疫情帶來的社會、經濟與財政影響……（按此閱讀更多）
由於新冠肺炎疫情關係，各國領袖無法面對面開會，G20會議改為視像方式舉行，圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮（Elysée Palace）對着電視等待開會（路透社）
新加坡高官「加碼」減薪
新加坡宣布高官「加碼」減薪，該政府早在2月底宣布，總統及內閣官員減薪1個月，現在決定增加減薪幅度至3個月，表明是要與民眾共度時艱。當地經濟深入疫情影響，該政府之前已宣布，酒吧、戲院及所有其他娛樂場所都要在3月27日起關閉，直至4月30日，以對抗疫情……（按此閱讀更多）
韓國「N號房」風波後續
「N號房」性剝削案繼續發酵，主謀之一的「GODGOD」仍然在逃，韓媒報道，他年初曾短暫在網絡現身，強調自己絕對不會被抓到，語氣猖狂。另一方面，也有更多受害女性現身說法，揭露變態集團的邪惡陷阱……（按此閱讀更多）
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