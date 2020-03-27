【新冠肺炎】杭州向市民發放16.8億元電子消費券　可支付寶申領

近來內地疫情有所緩解，而為了恢復經濟、刺激消費，不同省市政府各出奇招，或減免稅費，或要求官員帶頭消費，或發放消費券。據《澎湃新聞》消息，26日晚，浙江杭州市政府宣佈發放16.8億元（人民幣，下同，約合18.3億港幣）消費券，值得注意的是，杭州方面意在數字化提振經濟，消費券可以在支付寶上申領。

據瞭解，本輪消費券政府發放額度為5億元，其中1500萬元用於困難群眾的消費補助，剩餘4.85億元用於電子消費券發放，消費券活動週期為3月27日至5月31日。同時，商家匹配優惠額度11.8億元左右，預計消費券實際總額將達16.8億元。

據瞭解，全體在杭人員（包括域外來杭人員）均可在支付寶上申領消費券。在杭人員可從支付寶首頁專區入口或支付寶搜索「杭州」進入「杭州消費券」頁面，點擊申領消費券卡包。

據稱，困難群眾除人均100元的現金消費補助外，仍可以按常規方式參與本輪電子消費券的申領和使用。

消費者在符合消費券使用條件的商家（場所）消費，達到相應使用標準後，即可核銷。不過，消費券不能疊加使用，每單筆支付只能核銷一張，消費者的消費券卡包在商家所有優惠讓利的基礎上使用。

實際上，這不是今年杭州首次為市民派錢。3月2日，杭州市政商「親清線上」數字平台上線，針對疫情影響，平台將上線12條惠企政策的線上兌付。

其中，針對按規定繳納社會保險費、2019年全年工資收入低於7.2萬元、未承租公租房和未享受政府住房補貼且在外租房的企業員工，政府給予每人500元的租房補貼（夫妻雙方限享受一次）。