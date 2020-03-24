【新冠肺炎】南京67萬人次抽中電子消費券　5天帶動消費近千萬元

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，多個省市均開始復工復產。為了刺激消費，南京、寧波等地給市民發放消費券，引起外界熱議。其中南京計劃發放總計超過3億元消費券（人民幣，下同）。新華社今日（24日）報道，目前南京市政府已採用多批次網上搖號方式公開發放價值5000萬元的電子消費券，三輪共計搖出67萬筆消費券，在5天內帶動消費近千萬元。

3月15日，一場美食主題活動在南京百家湖畔舉辦，二十間家餐館帶著各家招牌菜前來擺攤，吸引了不少市民試吃購買。（中新社）

報道指，南京市23日完成四大類、5000萬元電子消費券的最後一輪搖號工作。本輪共搖出18萬筆消費券，包括餐飲消費券6萬筆、體育消費券6萬筆、圖書消費券3萬筆、蘇寧消費券3萬筆。

南京市大數據中心的統計數據顯示，從今年3月15日起開始第一輪報名，至22日24時報名截止，預約成功人數超過202萬人，累計申請消費券540餘萬張，其中餐飲券最多，超過183萬張。

另據南京市可信數據管理平台監測，3月18日至22日，該市共使用電子消費券34522張，總消費金額942.93萬元，除去電子消費券抵減金額外，帶動消費金額613.16萬元。

（新華社）