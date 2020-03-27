美簽署《台北法案》　中國外交部：促美糾正錯誤，否則必遭反擊

繼美國參眾兩院通過《台北法案》後，3月26日由特朗普簽署後正式生效。據瞭解，這是繼《台灣旅行法》於2018年3月生效後，美國另一個以「台灣」為名的國內法。

對此，中國外交部發言人耿爽27日下午表示，「美方所謂『2019年台北法案』嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。世界上已經有180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國的原則基礎上同中國建立外交關係，上述法案卻公然阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是赤裸裸的霸權主義邏輯。我們敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國同中國發展關係，否則必將遭到中方的堅決反擊。」

據了解，《台北法案》生效後1年內，及法案公布後前5年，美國國務院必須向國會報告美國政府在強化台灣與印太區域夥伴的外交關係上採取了哪些步驟，對於那些損害台灣安全與繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式。此外，法案還敦促美國貿易代表署（USTR）應該和國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。在國際參與部分，美國將在適當的情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織內取得觀察員的身份。