《台北法案》正式生效　蘇貞昌：台灣不會成為中美的夾心餅乾

美國總統特朗普於美東時間3月26日簽署俗稱「台北法案」的「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」，該法已正式生效。對此，台灣總統府於今天（27日）表示誠摯感謝，更指出台灣將持續強化與美國及其他理念相近國家的合作。

「台北法案」旨在呼籲美國行政方，對採取行為傷害台灣安全且繁榮的國家，美國應考慮改變與其的經濟、安全及外交接觸，此法也是繼「台灣旅行法」生效後，另一個以「台灣」為名稱的法案正式成為美國國內法。

台官方表示「台北法案」的正式簽署也將對台美關係以及台灣在國際場域的參與產生正向效益。（資料圖片）

台總統府發言人黃重諺於27日表示，台府非常感謝美國行政、立法部門對台灣在國際參與、全球外交與夥伴關係拓展上的大力支持，故也代表台政府與人民向美方表達歡迎與誠摯感謝。

黃重諺說，美國是台灣最重要的國際合作夥伴，台灣也將繼續與美國及其他理念相近國家強化合作，並在共享自由民主與繁榮的價值基礎上，強化夥伴關係，使台灣可以有更多貢獻國際社會的空間。

台行政院長蘇貞昌則於立法院備詢時表示，近年來蔡英文政府為了台美關係的友好進行了很多努力，而美國也對台灣非常友善，像是先前美國陸續通過諸多友台法案，而「台北法案」的正式簽署也將對台美關係以及台灣在國際場域的參與產生正向效益。

台行政院長蘇貞昌（右）接受立委質詢。（洪嘉徽／多維新聞）

除了執政方對特朗普（Donald Trump）簽署「台北法案」表達歡迎之外，國民黨也發佈新聞稿，稱「特朗普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持」，同時向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恒（John Curtis）表達由衷謝意。國民黨表示，希望台美得透過更具體行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。國民黨主席江啟臣則稱中華民國是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。

此外，國民黨立委林德福另在立法院質詢蘇貞昌，台北法案的通過是否將有利於美豬、美牛的貿易談判？對此，蘇貞昌表示，台美貿易關係非常綿密，對於社會爭議多時的美豬、美牛議題，台灣政府始終以站在保護台人健康、符合世界標準，並以科學依據來做最高準則。

國民黨立委林德福則詢問台北法案對於兩岸關係，以及台美針對美豬、牛議題談判的影響。（洪嘉徽／多維新聞）

至於林德福進一步詢問「台北法案」的生效對於兩岸關係的影響，更提醒台政府，基於台灣對大陸有新台幣800億至900億元的貿易順差，希望台政府不要終究成為中美兩國的「夾心餅乾」，蘇貞昌則重申，台灣一定是以人民的最高利益進行決策，絕對「不會成為別人的夾心餅乾」，但希望能與世界所有國家進行互惠的往來。

國民黨立委陳以信則提醒民進黨政府，不能輕忽中國大陸對台灣的影響，即便台灣確實需感謝美國對台支持，但台灣的對外關係仍需要自行維持，像是如何讓剩餘的邦交國不因大陸壓力而斷交；而陳以信指出，若台灣有較和緩的兩岸關係，這將使台灣的對外關係比較不容易受到衝擊。