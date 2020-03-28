【新冠肺炎】湖北周日起局部恢復民航航班　國際及港澳台地區除外

中國民航局在周五（27日）深夜宣布發通知，將自周日（29日）起局部恢復湖北省的民航航班，但當中不包括國際及港澳台地區。

民航局的通知指，自周日（29日）凌晨零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班，並自4月8日凌晨零時時起，恢復武漢天河機場國內客運航班。

但通知有提到，由於疫情防控需要，暫不恢復湖北省各個機場的國際及港澳台地區客運航班，亦暫不恢復往返北京客運航班，包括經停航班。

武漢將從4月8日凌晨零時起，解除離開通道管控措施。（中新社）

至於貨運航班方面，通知指自周日淩晨零時起恢復湖北省各機場貨運航班，並鼓勵貨運航空公司增開國內、國際貨運航班，鼓勵客運航空公司不載客運輸物資，做好供應鏈保通保運保供工作。

另一方面，據湖北省疫情防控指揮部交通保障專班通報，截至周五凌晨零時，除武漢市外，全省市州1450個交通管控卡口已全部拆除，公路離開湖北的通道全部打開。通報指，湖北省為防控疫情共設置1501個交通管控卡口，其中武漢市有51個，其他市州合計有1450個。通報稱，武漢將自4月8日起全面解除離開交通管制，屆時剩余的51個卡口亦將在當日全部拆除。

值得一提是，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部此前在周二（24日）發布的通告中指出，武漢將從4月8日凌晨零時起，解除離開通道管控措施，有序恢復對外交通，人員可憑綠色的湖北健康碼安全有序流動。

（綜合報道）