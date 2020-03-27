【新冠肺炎】研究：過早解封或致第二波疫情提前，武漢應延長封城

據路透社消息，研究人員26日表示，在中國的冠狀病毒疫情爆發嚴重地區推遲復工複學時間可能會延後第二波感染，並敦促世界其他地區注意這一點。

發表在《刺針》（The Lancet）公共衛生雜誌上的一項研究表明，如果武漢的封鎖一直持續到4月份，可能會令第二波新冠肺炎推遲至今年晚些時候出現，這將使得衛生服務部門有更多的時間來恢復和擴容，並有可能挽救生命。

倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）的專家Kiesha Prem是這項研究的負責人之一，他說:「現在需要非常小心，避免過早地解除保持社交距離舉措，因為這可能導致病例的二次高峰提前到來。」

湖北武漢以外地區已經解除離鄂通道管控。圖為3月25日，在襄陽西高速路口，交警移除出口處的登記指示牌。（新華社）

「如果他們逐漸放鬆限制，這可能會推遲並拉平曲線。」

這項研究利用數學模型類比了有1100萬人口的武漢延長或放鬆關閉學校和工作場所的情況。

分析顯示，如果現在就解除控制措施，第二次感染高峰可能會在8月底出現。但將封城措施維持到4月份，可能會將第二次高峰推遲到10月份——這給了醫療工作者一個重新部署的機會。

倫敦大學學院全球衛生流行病學專家Tim Colbourn表示，這些發現「對世界各地的政策制定者都至關重要」，他本人沒有直接參與這項研究。

對疫情的迅速蔓延感到震驚的世界各國政府，正試圖複製中國嚴厲的禁閉措施，同時也在計算一旦疫情高峰在各自國家過去後復發的風險。

「我們的研究結果在其他國家看起來不會完全一樣，」參與這項研究的LSHTM專家Yang Liu說，「但我們認為有一件事可能適用於任何地方：保持社交距離非常有用，我們需要小心地調整這些舉措的解除，以避免之後又一波感染……如果下一波疫情來得太快，就會使衛生系統不堪重負。」