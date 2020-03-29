【新冠肺炎】28日內地新增確診45例　44例為境外輸入病例

在內地本土新冠肺炎疫情受到遏制的同時，境外輸入確診病例已經連續多日以每天數十人的速度增長。據國家衛健委3月29日發放的最新數據，截至3月28日24時，內地境外輸入確診病例已逼近700人，其中僅3月28日當天即增長44例。

廣州白雲國際機場客流回暖，近一個星期，每天進出港航班在600班左右，其中國內航班超過九成。進出港旅客日均在5萬到6萬人次。圖為工作人員為旅客測温。（中新社）

最新數據顯示，3月28日0時至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例（河南1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例28例，其中境外輸入病例27例，本土病例1例（甘肅1例）。

在救治方面，現有確診病例以每天數百人的速度減少，截至3月28日24時已經降至不足2,700人。具體來說，當日新增治癒出院病例477例，解除醫學觀察的密切接觸者1,097人，重症病例減少179例。截至3月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2,691例（其中重症病例742例），累計治癒出院病例75,448例，累計死亡病例3,300例，累計報告確診病例81,439例。

湖北方面已經連續多日無新增確診和疑似病例報告。具體來說，當天湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例467例（武漢467例），新增死亡病例5例（武漢5例），現有確診病例2,054例（武漢2,045例），其中重症病例710例（武漢706例）。累計治癒出院病例62,565例（武漢45,418例），累計死亡病例3,182例（武漢2,543例），累計確診病例67,801例（武漢50,006例）。

境外輸入方面風險持續。3月28日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例44例（廣東8例，天津7例，上海7例，北京4例，遼寧3例，江蘇3例，浙江3例，四川2例，山西1例，內蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重慶1例，貴州1例）。截至3月28日24時，累計報告境外輸入確診病例693例。

內地疫情防控的主要威脅已經轉變為境外輸入，為此中國政府正在着手「封堵」境外輸入的途徑。中國外交部3月26日在官網上發佈公告稱，鑑於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。同日，中國民航局規定，國內航空公司調整國外航線，赴任何一個國家的航線只能保留一條，外國航空公司也只能保留一條赴華航線，每條航線每周運營班次不得超過一班，並可能進一步收緊。同一天，中共中央應對冠病疫情工作領導小組要求防控境外疫情經陸路水路輸入風險。