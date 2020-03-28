【新冠肺炎】內地至少15省市宣布開學時間　青海初高中本月已復課

新型冠狀病毒肺炎疫情在中國漸見好轉，停滯多時的社會經濟活動逐漸恢復。 其中江蘇、青海、福建、廣西等省區市都已經開學或有開學時間表，最早的青海，當地普通高中、中等職業學校更是自本月9日起就復課，初中亦原則上在3月16日至20日陸續復課。 有內地傳媒統計，目前已經開學或有開學時間表的省區市有15個，分別為貴州、新疆、西藏、雲南、陝西、山西、內蒙古、廣西、四川、安徽、福建、青海、海南、江西、江蘇。

最早開學的青海，當地高中在月初就已經復課，並且不少戶外體育場所都已全部開放。（中新社）

最新宣布開學時間表的是山西，山西省教育廳廳長吳俊清在周五（27日）下午的新聞發布會上表示，全省高校的本科碩士博士畢業年級，將按照在4月10日開學做準備，高職、高專畢業班會按照在4月15日開學做準備，至於初三年級和中職畢業班，則會統一按照4月25日開學做準備，其他學段的開學時間，就是視疫情防控形勢由省政府統一安排，並將會提前一周通知。吳俊清有提到，山西超過25萬名高三學生已於3月25日正式開學，學校采取小班教學，每個班級不超過30人，同時實行全封閉管理，學校會為學生每天每人配發一個口罩。

同日吉林省教育廳亦有發布開學通知，指全省高三年級包括中職學校畢業年級將於4月7日開學，並原則上按照初三年級、高中其他年級、初中其他年級和小學的與序，以錯開時間的方式開學。通知又要求初三年級要按照「市域同步」的原則，同時各地要充分考慮特殊教育學校的性質和防控需要，審慎確定開學時間。

內地不少省區市都已經開學或宣布開學時間表。（中新社）

另一方面，據教育部官網的消息，為構建德智體美勞全面培養的教育體系，中共中央、國務院日前就加強新時代大中小學勞動教育提出意見，將會設置「勞動教育」課程，並在大中小學設立勞動教育必修課程，內容會以日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動為主要。據教育部有關負責人表示，勞動教育總體目標包括有使學生體會勞動創造美好生活、體認勞動不分貴賤、熱愛勞動、尊重普通勞動者，以及培養勤儉、奮鬥、創新、奉獻的勞動精神。

（綜合報道）