新冠肺炎｜河南新增內地唯一本土病例　患者曾與無症狀感染者聚餐

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，河南省漯河市昨日（28日）出現內地唯一一宗本土確診病例。 河南省衛健委通報稱，該患者曾與無症狀感染者就餐，一共68名相關的密切接觸者也都在集中隔離觀察。

河南省28日出現內地唯一一宗本土確診病例。圖為3月19日，河南民眾戴口罩乘坐地鐵。（中新社）

據河南衛健委網站消息，確診的為河南省漯河市一名59歲的王姓女子。這名患者是漯河市圖書館清潔工。3月24日晚出現頭痛症狀，28日確診。

調查發現，患者於3月21日左右在漯河汽車站乘坐長途客車到平頂山市郟縣汽車東站，在其郟縣同學張某（郟縣人民醫院醫生）駕車陪同下到鄉下掃墓，在郟縣期間與張某一同就餐三次。

繼續調查發現，張某於3月13日晚與劉某、周某（二人也為郟縣人民醫院醫生）等人在飯店同桌就餐。劉某曾有武漢出行史，返郟後自行隔離14天期滿。3月25日，郟縣人民醫院對參與疫情防控的一線醫務人員進行健康體檢，在核酸篩查中發現張某、周某為無症狀感染者，劉某核酸檢測為單陽性、無症狀，三人正在接受集中隔離醫學觀察。

目前，已追蹤到王某密切接觸者15人，追踪到劉某、張某、周某密切接觸者53人，均在接受集中隔離醫學觀察。

截至3月28日24時，河南累計報告本地新冠肺炎確診病例1273例，累計死亡病例22例，累計出院病例1250例。值得注意的是，內媒指漯河市上一次報告新冠肺炎新增確診病例為2月19日，此後一直無新增確診病例，直到3月28日。換句話說，漯河市已連續38天無新增確診病例。

（綜合報道）