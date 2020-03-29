新冠肺炎．多圖｜台灣新規：空姐等機組人員須戴護目鏡、穿防護衣

自武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續。在台灣，針對機組人員執勤期間染疫風險高的問題，疫情中心指揮官陳時中今天（29日）在記者會上宣布，當地空中服務員等機組人員從4月起要穿戴護目鏡、防護衣、口罩及手套執勤，相關裝備列為防疫物資。

陳時中表示，機組人員從4月起要穿戴護目鏡、防護衣、口罩及手套執勤。（中央流行疫情指揮中心）

陳時中說，機組人員從4月1日起，執勤時必須穿戴外科口罩、護目裝備（平光眼鏡或護目鏡）、防水防護衣及防水手套，上述4種物資列為防疫物資，一定都會夠用。

針對搭乘飛機的旅客，觀光局副局長張錫聰說，建議旅客有發燒症狀暫緩搭機，全程避免觸碰眼鼻口，旅客也可自備手套、100毫升乾洗手液，有不舒服可告知空服員安排座位，千萬不要自己更換座位。陳時中則表示，未來也會提出乘客守則，如果乘客不守規定會處罰。

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台籍航空公司中華航空表示，28日晚的長程航線，由台灣出發至法蘭克福、悉尼、布里斯本、溫哥華等航班，發給所有客艙組員防護衣、護目鏡、醫療手套及醫療口罩，於執勤時全程穿戴；將配合疫情指揮中心指示，4月起全航線空服組員全程穿戴防護衣、護目鏡等裝備，另為慰勞長程線過夜班的貨機組員，每人每趟將加發新台幣2萬元（約合5140港元）津貼。

華航集團旗下台灣虎航表示，在此前的25日，已實施機上廁所分流，藉由機上分流管制機組員及旅客的活動路線，降低交叉感染之可能。針對搭機旅客，自報到櫃枱開始、飛行途中直至離機，均應全程佩戴口罩。所有搭乘台灣虎航班機旅客，登機前須配合額溫測量，額溫超過37.5攝氏度者或無法配合此項作業者，台灣虎航將無法提供載運服務。

台灣今天（29日）通報新增15宗新冠肺炎確診病例，包括14宗境外輸入個案及1宗本土個案。累計確診個案達298宗，其中2人死亡、39人解除隔離。

（綜合報道）