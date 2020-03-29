【新冠肺炎】四川娛樂場所重開3日再叫停　網民：唱K唱到一半被趕

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，內地多地要求娛樂場所休業。鑑於近日疫情日漸好轉，四川省疫情應急指揮部3月25日發布公告，終止此前公告中關閉商場中酒吧、舞廳、電影院、電子遊戲廳等人員密集娛樂區域的規定，卡拉OK（內地稱：KTV）、網吧等從發布公告起便得以重開。 不過，當地各卡拉OK、網吧等場所昨日（28日）接到暫停營業的通知，甚至有卡拉OK顧客表示，唱到一半被告知立刻停止營業。

據《成都商報》報道，幾天前，位於成都青羊區的溫莎KTV（順城店）接到可以復工的消息，便立即開始準備營業。該店劉姓店長表示，復工前後，他們做了消毒、檢測體溫等相關防疫工作，以保證能有序、安全開業。

他表示，恢復開業後每日包廂預訂量有50多間，基本與疫情之前持平，但28日下午又接到暫停營業通知，便立即用短訊通知顧客「KTV將於3月28日19點開始暫停營業，恢復營業後將第一時間短訊通知。」他又指，待昨晚店內所有顧客歡唱結束後完全暫停營業，所有員工已回家；雖然不知道此次暫停營業的原因，但還是全力配合相關部門的防疫要求。

據報道，成都多間卡拉OK商戶亦表示昨日接到文旅部門要求暫停營業的通知，今日（29日）已完全停止營業。在網絡平台上，多間卡拉OK顯示今日休息，且無法網上預約。

有網民表示，在卡拉OK唱到一半被趕走。（微博截圖）

不少當地網民在微博表示，親身經歷娛樂場所再次暫停營業。有網民表示，「唱到一半被告知立刻停業了……好在還是唱了一下下。」也有人說，在網吧上網「上到一半被攆（趕）出來了」。還有人預訂卡拉OK後，在去的路上被通知臨時關門。

專家：唱K環境易飛沫傳播

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授、四川省衛健委疫情領導小組疫情防控組副組長欒榮生此前表示，由於卡拉OK環境是密封的，不可能開窗，消費者在唱歌時的聲音比平時說話聲音還大，加上空間狹小，更容易造成飛沫傳播，如果真有傳染源，很容易出問題。

四川省文化和旅遊廳執法監督局相關負責人表示，這是國家文旅部3月28日向全國發布的一條緊急通知：對於所有復工的娛樂場所都要暫時關停，包括卡拉OK、網吧、戲院等，對於緊急通知的背景暫不知曉，也暫無確定的恢復時間。

上海的東方明珠等3大地標景點遊覽服務在重開18天後再度關閉。（視覺中國）

上海東方明珠等景點 重開18天後再關閉

另據報道，本月中旬剛開放的上海東方明珠、上海中心、金茂大廈等室內遊覽性景點，今日（29日）紛紛發布通告稱，根據疫情防控需要，30日起將暫時關閉。上述3大地標的遊覽早前因疫情關閉，於本月12日重新恢復開放，並採取了嚴格的防控限流措施，在恢復開放18天之後再次迎來關閉。

報道稱，此次臨時關閉的都是室內遊覽性景點，還包括上海海洋水族館、上海杜莎夫人蠟像館也將暫時關閉。而楓涇古鎮、朱家角古鎮的室內景點部份，原則上也將關閉，重開日待定。

（綜合報道）