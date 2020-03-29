【新冠肺炎】深圳：全面開放公共場所　入境者須自費集中隔離

3月29日凌晨，深圳市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布《關於進一步調整疫情防控措施的通告》（下簡稱《通告》），調整當地的十條疫情防控措施。當中包括，要求從深圳口岸入境者自費集中隔離、各類公共場所全面開放、小區放寬出入管制等。

深圳城市人流近日逐漸增多。（中新社）

《通告》寫道，要嚴防境外疫情輸入，落實各項措施，從深圳口岸入境的所有人員，不分目的地，實施全覆蓋核酸檢測、全自費集中隔離。符合豁免隔離或居家隔離條件的，按相關規定執行。

《通告》未列明自費集中隔離的時長。而廣東省政府26日發布的規定則稱，所有經廣東口岸入境人士，需集中隔離兩周，期間食宿費用自理。

《通告》寫道，要嚴防境外疫情輸入，落實各項措施，從深圳口岸入境的所有人員，不分目的地，實施全覆蓋核酸檢測、全自費集中隔離。圖為深圳灣口岸。（中新社）

《通告》稱，加強清明期間防控。暫停清明期間守靈、告別、集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等聚集活動，暫停現場祭掃，關閉墓園、骨灰樓。避免各類聚餐聚集活動。

《通告》又道，全面推進企事業單位複工復產復業，商場、大型連鎖超市、餐館、娛樂場所、圖書館等各類公共場所全面開放。盡可能增加小區（含城中村）出入口，小區外來人員經「亮碼」和測溫後，可正常出入。暫時保留公交、地鐵搭乘人員實名制認證制度。

《通告》自發布之日起實施。如有變化另行通知。