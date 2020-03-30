【新冠肺炎】內地研究：有病患排毒期達49日　症狀輕微或為新亞型

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。由解放軍中部戰區總醫院、陸軍軍醫大學（第三軍醫大學）、解放軍聯勤保障部隊第967醫院等團隊的一項共同研究指出，有新冠肺炎病患的排毒期（viral shedding）達49日，攜帶病毒時間屬於超長，但其症狀輕微，感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，或是新冠病毒的新亞型。

內地一項共同研究指出，有病患排毒期達49日，但其症狀輕微，或為病毒的新亞型。（中新社／資料圖片）

該研究的通訊作者為陸軍軍醫大學（原第三軍醫大學）生物化學與分子生物學系博士研究生導師、基礎醫學院副教授繆洪明，以及解放軍中部戰區總醫院疾病預防控制科黨支部書記王瓊書。團隊在醫學預印本平台medRvix共同發文（未經同行審議），分析探討該超長排毒期（即在患者體內能夠檢測到新冠病毒核糖核酸的時間）病例的情況。

COVID-19患者的臨床表現各不相同，排毒期是預後的關鍵指標。早前內地有研究提到，嚴重（severe）患者的平均排毒期為19天，而危重（critical）患者為24天，倖存者的中位排毒期為20天，而觀察到的倖存者最長排毒期為37天。49天是迄今為止醫生們發現的有症狀的新冠患者表現出的最長排毒期。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。（中新社）

此前有研究團隊得出結論，長時間的排毒期通常預示著不良的結果。但在這一研究中，患者雖然有49天的超長排毒期，其病症卻較輕微。根據對其臨床和流行病學信息的調查，研究人員認為，該類型的病毒可能具有較低的毒性和可傳播性，但具有較長時間的感染能力，難以通過常規療法在體內清除。

該研究團隊認為，從該病例分析中可見，不能排除一個尚未確定的原始新亞型病毒存在，且由於這種潛在的亞型毒性很低，傳播能力較弱，而且感染這種類型的患者預後較好，因此有必要進一步分析其病毒類型的mRNA序列，這將有助於醫護人員區分潛在的輕度患者。

研究團隊亦認為，在反映患者的總體狀況和預測預後方面，免疫指標比排毒期更為敏感和可靠。