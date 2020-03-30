【新冠肺炎】中央：做好無症狀感染者防控　公開透明發布信息

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組今日（30日）召開會議。會議要求，為鞏固當前新冠肺炎疫情防控成果，要突出做好無症狀感染者監測隔離和治療，各地要堅持公開透明發布信息，繼續做好疫情跨境輸入輸出防範，對所有入境人員實施核酸檢測等。

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組表示，要突出做好無症狀感染者監測隔離和治療。（中新社）

會議指出，當前鞏固疫情防控成果，防止出現防控漏洞，要突出做好無症狀感染者監測隔離和治療，有針對性加大篩查力度，將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和人群等。

一旦發現無症狀感染者，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布信息，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。要在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析研究，完善防控措施。

會議強調，要繼續做好重症患者救治、出院患者14天隔離與28天隨訪等工作。各地要堅持公開透明發布信息，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報。要繼續做好疫情跨境輸入輸出防範。加強檢測力量和設備設施配備，對所有入境人員實施核酸檢測。

浙江：對無症狀感染者按照確診病例管控要求執行

在浙江，該省宣布對所有無症狀感染者嚴格按照確診病例的管控要求執行。一經發現，立即收入定點醫院進行14天集中隔離醫學觀察；期滿須經兩次連續標本核酸檢測陰性，且採樣間隔時間大於24小時。在定點醫院解除隔離後，參照確診病例康復期管理要求，轉至集中隔離點繼續觀察14天。

浙江省宣布，對所有入境來浙人員在開始和解除集中隔離時均開展實驗室檢測，全面排查無症狀感染者。一經發現，隨即開展流行病學調查，鎖定可能的密切接觸者並落實隔離措施，確保第一時間切斷傳染途徑。