【人事變動】楊逸錚任中紀委駐國家市場監管總局紀檢組組長

進入3月以來，中國紀檢系統高官密集調整。近日，長期任職北京、擔任北京市紀委副書記逾7年的楊逸錚，已升任中央紀委國家監委駐國家市場監管總局紀檢監察組長，成為該局成立兩年來第二任紀檢監察組長。

中國國家監管總局官網已更新上述任命。至此，中共十九屆中央紀委委員、現年60歲的劉實已不再擔任該局紀檢監察組長。

公開資料顯示，楊逸錚，1966年12月生，已成為中國國家市場監管總局領導層中最年輕的一員。2020年1月，她剛剛結束在中共中央黨校中青年幹部培訓班的脱產學習。2月4日，她還出席了北京市紀委常委會（擴大）會議。

楊逸錚最新職位變動受矚。（中國國家監管總局官網截圖）

楊逸錚是山東商河人，長期任職北京，早年是海淀區明光中學團委書記、教師，後歷任海淀區教育局團委副書記、豐台區團委副書記；2004年任豐台區委常委、組織部長、統戰部長，2008年轉任豐台區紀委書記，2011年任北京市監察局副局長。2012年7月起，楊逸錚一直擔任北京市紀委副書記，2017年起兼任市監委副主任。

北京是中國國家監察體制改革試點之一。北京市委書記蔡奇曾提到，「深化監察體制改革試點工作是黨中央交給北京的一項重大政治任務。」楊逸錚曾介紹，改革後，北京市區兩級內設機構均實現「監審分設」。執紀監督部門負責聯繫地區和部門的日常監督，賦予談話函詢、實施問責、監察建議、通報曝光、廉政檔案等「五項權限」，並細化為11種監督方式。以談話函詢為切入點，全面了解分管區域政治生態情況。

現任駐中央部門紀檢監察組長和省級紀委書記中，女性至少佔據7席。除了楊逸錚，還有駐中共中央統戰部的周小瑩、駐生態環境部的吳海英、駐審計署的宋依佳、駐中國國家税務總局的張敏、駐供銷合作總社的李金英，以及重慶市委常委、市紀委書記穆紅玉等。

劉實，現年60歲（1959年12月生），山東諸城人，曾長期任職審計署，2005年「空降」吉林歷任長春市副市長，市委常委、市紀委書記；2010年返京出任中央紀委駐中國氣象局紀檢組長，2015年轉駐中國國家工商總局，2018年機構改革後，成為首任駐中國國家市場監管總局紀檢監察組長。劉實在中共十八屆中央巡視中多次擔任巡視組副組長，十九屆中央第一輪巡視中任第十五巡視組組長，負責進駐河北、山西。

目前，中國國家市場監管總局領導層包括：局長肖亞慶，副局長甘霖、唐軍、田世宏（兼國家標準委主任）、孫梅君、秦宜智（正部長級），紀檢監察組長楊逸錚，黨組成員申長雨（兼國家知識產權局局長）、李利（兼國家藥品監督管理局黨組書記、副局長），國家藥品監督管理局局長焦紅。

據中國財新網梳理，2020年3月中旬以來，至少7箇中央機構的派駐紀檢監察組長調整，涉及中組部、國家發改委、科技部、公安部、民政部、國家市場監管總局、人民日報社。