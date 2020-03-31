華為第二款5G晶片麒麟820亮相　由榮耀30S搭載

3月30日晚，華為榮耀舉行線上新品發佈會，繼麒麟990後華為系第二款5G SoC晶片麒麟820亮相。當晚發佈的榮耀30S成為首款搭載這款晶片的手機，這也是華為首次將旗艦級晶片首發權給到榮耀。

綜合媒體3月31日消息，在現場，榮耀總裁趙明強調，麒麟820是其他廠商追趕而又無法企及的新高度，似乎意在回應此前小米集團中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰所說的「Redmi已經完成了對榮耀的追趕」的說法。

3月30日晚，華為榮耀舉行線上新品發佈會。（網絡圖片）

「這是華為首次將旗艦級晶片首發權給到榮耀。希望將搭載麒麟820的榮耀30S打造為行業首款真正意義上的、能夠加速5G手機市場普及的標誌性機型。」他說。

趙明稱，麒麟820是在麒麟810的基礎上再次升級，相比麒麟810，前者在性能、散熱以及功耗等方面均有較大提升，其中CPU性能提升27%，GPU圖形能力提升38%，AI性能提升了73%。

在30日的發佈會之前，榮耀營銷部副部長關海濤展出了麒麟820的AI性能跑分，從AI-Benchmark跑分截圖來看，麒麟820的綜合AI跑分來到了41,848分，僅次於麒麟990 5G以及聯發科天璣1000，排名第三。在整機跑分中，榮耀30S位列第五。

作為首款搭載麒麟820晶片的手機，榮耀30S 8+128GB版本定價為2,399元人民幣，8+256GB版本定價為2,699元。