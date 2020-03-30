【新冠肺炎】內地電子資訊業復崗率達95%　華為已全面復工

中國工信部今天（30日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前，電子資訊行業平均復崗率已達95%。其中，中芯國際、京東方、華星光電等企業復崗率已超90%；華為已全面復工，復產率穩定在90%；富士康27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率93.7%。 工信部指出，近百間核心配套企業都已復工復產，帶動上下游1萬餘間中小企業復工復產，穩定了全球供應鏈。從重大項目來看，長江存儲、長鑫、華星光電、維信諾等重大項目進展順利。

另外，工信部副部長辛國斌指出，今年1、2月，規模以上工業增加值按年下降13.5%，實現利潤按年下降38.3%，企業虧損面達到36.4%。在41個大類工業行業中有30個行業工業增加值降幅達到兩位數，中小企業、勞動密集型行業受衝擊影響較大。

華為已全面復工，復產率穩定在90%。（資料圖片）

據辛國斌介紹，全國復工復產工作自2月下旬有序推進，截至3月28日，全國規模以上工業企業平均開工率和復崗率分別達到98.6%和89.9%，比2月23日分別提升15.5個和38個百分點，比3月1日提高3.6個和22個百分點。廣東、江蘇、浙江、山東、福建等工業大省已基本全部開工。在一些龍頭企業帶動下，大量中小微企業加快推進復工復產，目前中小企業開工率已經超過70%。

他進一步指，進入3月份以來，儘管在中國疫情逐步得到遏制，但海外疫情卻意外呈現大流行態勢，導致各疫情國家生產、消費萎縮，股市頻繁震盪，各國貿易活動明顯減少，全球經濟衰退的風險在不斷集聚。中國經濟已經深度融入全球產業鏈供應鏈，特別是與一些重點疫區相互依存度較高。國際疫情蔓延擴展，勢必對中國產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的衝擊影響。據海關統計，今年前兩個月，中國貨物貿易進出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。

工信部認為，隨着國際疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化。（資料圖片）

外貿進出口形勢恐惡化

辛國斌估計，隨着國際疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化。對此，中國將通過汽車、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈，提升全球產業鏈供應鏈的穩定性，加大力度向國際市場供應原料藥，擴大開放、推進經濟全球化，為世界經濟穩定作出貢獻，同時也將與各國共同抗擊疫情，希望國際疫情儘早得到有效控制。

他認為，總體來看，中國具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場、充足的政策空間和顯著的制度優勢。他稱，疫情對中國工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變中國持續向好的基本趨勢。

另據相關行業協會調查，機械行業開工率達到93%，已開工企業員工返崗率達到84%；輕工、紡織行業重點企業開工率分別達到90.6%和97.1%，復崗率達到91.2%和75.9%。防疫物資、生活必需品、農資產品生產保持較快增長態勢；化肥等農資企業復工復產形勢較好，有力保障了春耕生產。食品等生活必需品行業基本穩定，醫用防護服、口罩等疫情防控相關行業生產強勁增長；部份高技術產品逆勢增長，智能手錶、智能手環等消費升級類產品以及半導體分立器件等高技術產品增速較高；大數據、「雲計算」、物聯網等新產業新業態保持快速發展態勢。

（工信部）