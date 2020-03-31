中國漁船與日本護衛艦東海相撞　外交部透露細節

據報道，3月30日晚，東海海域發生一起日本艦艇與中國漁船擦碰事故，致一名漁民受傷事件。針對相關細節，中國外交部在31日予以回應。

針對中國漁船被撞事件，華春瑩強硬表明中方立場。（微博@中國外交部發言人辦公室）

外交部發言人華春瑩表示，據瞭解，30日19時30分左右，在中國浙江舟山以東的東海海域，發生了一艘中國漁船與日本自衛隊艦艇擦碰的事故。事故導致一名漁民腰部受傷，中國海警已進行現場處理，事故原因正在進一步調查中。

華春瑩指出，「事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切。目前中日雙方正在就此保持溝通，我們希望日方積極配合，儘快查明事故原因，防止此類事件再次發生。」

日本海上自衛隊「島風」號護衛艦。 (網上圖片)

另據環球網此前報道，該驅逐艦為日本海上自衛隊「島風」號護衛艦，該艦是「旗風」級驅逐艦的二號艦（共兩艘），1988年服役，艦長150米、艦寬16.4米，滿載排水量為5,900噸。據日本放送協會(NHK)報道，事發時「島風」號護衛艦正在進行巡邏警戒任務，撞船後仍可航行，但左舷後方被撞出一個長約1公尺、寬約20公分的洞。日本防衛省正在調查事發經過。