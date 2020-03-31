【新冠肺炎】內地高考延期高校順延開學　教育部：健康第一

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地在周二（31日）宣布今年高考將會延期一個月，改為7月7日及8日舉行，至於疫情重災區湖北省及首都北京，則根據本土的疫情防控情況，經研究並獲教育部同意後再另行公布。

教育部高校學生司司長王輝在當天的例行記者會上表示，今年高考的報名人數共有1071萬人，延期一個月有兩方面的原因，分別是堅持健康第一，防控風險相對更小，以及堅持公平第一，把疫情對農村和貧困地區復習備考的影響降到最低，考生有多一點時間集中學習。

內地高考延期一個月，改為在7月7日及8日舉行。（中新社）

此外，由於高考延期，王輝指總體上填報誌願和錄取時間亦將較往年整體推遲一個月左右，本科錄取預計在8月底結束，專科錄取預計在9月中旬結束。各間高校秋季開學時間同樣會相應順延，預計本科高校9月初至中旬陸續開學，高職院校一般在10月初開學。

另一方面，教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰亦有提到學校開學復課有三個條件，在疫情得到基本控制之前、基本防控措施到位之前，以及校園和師生的公共安全得不到保障之前都不會開學復課。王登峰表明，各地高校開學由各個地區及各間高校根據疫情形勢研判和學生具體構成來確定開學復課時間，教育部沒有統一要求，僅要求高校開學要錯開層次，首先安排畢業年級和有科研任務的研究生復課，同時亦要錯開區域開學，本地生源學生先行復課，外地低風險地區學生陸續復課，高風險地區學生暫時不復課。

（綜合報道）