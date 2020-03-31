【四川涼山大火】至少19人遇難　習近平：要遏制事故災難多發勢頭

四川涼山州西昌市周一（30日）突發森林大火，火勢猛烈，不但危及西昌市，大量黃色濃煙飄進城區。山火至今造成19人死亡，其中包括寧南縣一隊專業撲火隊的18名隊員，他們趕往火場的路上遇到風向突變，全隊21人連同當地嚮導被大火包圍，最終18名隊員及當地嚮導喪生。 另一方面，國家主席習近平在周二（31日）下午作出重要指示，要求堅決遏制事故災難多發勢頭，全力保障人民群眾生命和財產安全。國務院總理李克強亦作出批示，要求全力搶救傷者，同時科學有效撲救山火，妥為做好遇難者的善後工作，並保護好火場周邊重點部位、場所和設施。

西昌市城區被一層黃色的煙霧籠罩。（澎湃新聞）

據內地傳媒報道，應急管理部繼續調度部署四川涼山州的山火撲救工作，森林消防局局長徐平率領工作組趕赴現場指導，並緊急增派森林消防和消防救援隊伍前往支援。

按照統一增援指令，四川森林消防總隊260多名指戰員、四川消防救援總隊從14個支隊調派的850多名指戰員，目前都在前線展開撲救。同時，四川森林消防總隊甘孜支隊、阿壩支隊共250多人亦正在趕往支援，同時四川消防救援總隊已集結400多人增援待命。此外，在前期部署4架直升機參與火災撲救的基礎上，應急管理部再從湖南、浙江、山東再調派3架直升機投入滅火工作。

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據了解，內地現時共有四處地方發生山火，除了四川涼山州西昌市外，還有木裏縣、雲南的迪慶州及昆明市。其中同樣在涼山州的木裏縣，當地山火的火場呈現不規則狀分布，南線仍有明火和較大火頭，撲火人員正采取「打隔結合」的方式撲救，最大限度阻止火勢繼續向南蔓延，但初判山火仍要持續幾天。

（綜合報道）