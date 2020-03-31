【火勢猛烈】四川涼山州山火濃煙襲西昌　至少19死包括撲火人員

四川涼山州西昌市周一（30日）發生山火，並向瀘山景區方向迅速蔓延，大量濃煙順風飄進西昌市城區。 由於火勢猛烈，全城被一層黃色的煙霧籠罩，空氣中彌漫一股樹木燃燒後的燒焦味，灰燼四處飄散。 最新消息指，山火在周二（31日）導致寧南森林草原專業撲火隊，共18名隊員死亡，另一名負責帶路的當地林場職工亦告遇難。據悉，事發正值凌晨1時許，當時眾人正趕往火場途中，期間風向突然改變，結果就被大火包圍。

西昌市城區被一層黃色的煙霧籠罩。（澎湃新聞）

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據內地傳媒引述應急管理部森林消防相關人員消息，山火於周一下午4時許發生，火場位於瀘山景區附近。涼山西昌市通報，初步判定起火位置位於涼山州大營農場。有西昌本地人亦稱，「（山火）翻過山就是西昌著名景區瀘山了，現在情況比較緊急。」

山火直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，其中包括一個存量約250噸的石油液化氣儲配站、兩處加油站、四間學校以及西昌最大的百貨倉庫等重要設施。截至周二凌晨零時，火場面積已達1000公頃左右，毀壞面積初步估算約80公頃。

由於濃煙飄進城區，西昌市公安局在當天下午實施交通管制，部分路段禁止一切社會車輛通行，以暢通消防救援通道。涼山支隊政委約兩小時後率領50人到達火場西線，以架設水泵和設置隔離帶的方式，保護附近一個燃氣站的安全。在另一處山火地點木里縣，當地火場面積約15公頃，火線長約200公里，已有3000多人參與撲救。

木里縣時隔一年後再度發生山火。（四川日報）

據了解，四川自3月以來，攀枝花、涼山州境內已先後多次發生山火。事實上，木里縣是時隔一年後再度發生山火。木里縣於去年3月30日，因雷擊發生山火，最終導致31人死亡，其中有27人是消防員。當時共有689人正在撲救山火，未料風力風向突變，發生爆燃，瞬間形成巨大火球，結果在場的27名消防員和3名地方撲救人員失聯，其後全部證實遇難。

據西昌市政府發布的消息，出事的寧南森林草原專業撲火隊由寧南縣派出，一行共21人，在當地一名嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結。指揮部接獲撲火隊失聯後，立即展開搜救，並在早上7時許找到其中3人，隨即送往醫院救治，目前生命體徵平穩。搜救人員隨後陸續發現其餘19人，可惜已證實遇難，包括18名隊員及嚮導。

（綜合報道）