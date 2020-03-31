【新冠肺炎】湖北現存病例1500宗　重症患者佔逾1/3　救治難度大

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國務院新聞辦周二（31日）在湖北武漢舉行新聞發布會，介紹防疫和醫療救治工作進展。 中央指導組成員、國家衛生健康委主任馬曉偉在會上表示，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，疫情防控取得階段性重要成效。但他透露，目前湖北還有1500多名病例，其中重症、危重症比例超過三分之一，救治難度很大。

中央指導組成員、國家衛生健康委主任馬曉偉表示，4萬多名援鄂醫療隊員無一感染。

馬曉偉提出，托底救治團隊要全力以赴開展救治工作，盡百分之百的努力挽救每一個生命。目前，湖北全省累計治癒患者6300多宗，治癒率超過了93%。他又指出，4萬多名援鄂醫療隊員無人感染新冠肺炎。

此外，國家衛生健康委醫政醫管局監查專員焦雅輝在會上介紹，截止到周一（30日），武漢市的重症患者已經從最高峰時期的9000多宗下降到現在的493例。其中重症和危重症患者具有共同的特點，年齡比較大，本身有多種基礎疾病，同時有多個器官的損害和嚴重的感染，救治的難度非常大。

據他介紹，截至目前，在院重症患者當中，有82名患者採用了氣管插管，有13名患者使用了ECMO（人工肺），33名患者進行俯臥位通氣，還有38名患者進行了CRRT（床旁血濾）。

（綜合報道）