【新冠肺炎】荷蘭等國指中國醫療物資不合格　中方：勿政治化解讀

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，本土疫情漸見緩和的中國，近期開始向其他國家輸出醫療物資。惟捷克、西班牙、荷蘭、菲律賓等多國，先後指出中國的物資有部分不合格，又或質素參差。 中國外交部發言人華春瑩在周一（30日）的例行記者會上回應指中國駐有關國家使館都已第一時間進行了解核查，並第一時間作出了回應，並強調「中方幫助別國的心意是真誠」，如果有問題應以實事求是的態度和精神合理解決，不希望望被政治化解讀。

本土疫情漸見緩和的中國，近期開始向其他國家輸出醫療物資。（中新社）

華春瑩指，近期有很多國家在中國市場採購醫療物資，中國則在保證國內防疫需求的前提下，支持有合資格、有信譽的企業對外出口，並在生產、運輸、清關等各個環節，為各國來華採購和企業有序地出口提供便利。華春瑩表示，部分國家是通過外交渠道向中國提出商業採購需求，中國就此推薦合資格的出口企業與外國採購商溝通協商，「據我了解，外方採購商沒有反映通過上述渠道採購的物資有質量問題。」

華春瑩表示，對於近期有幾個國家提出從中國進口的抗疫物資出現質量問題，中國駐有關國家使館都第一時間進行了解核查，也第一時間作出回應。

她指出在這些國家中，捷克醫務人員誤將慣用的核酸試劑檢測方法用於新購買的抗原試劑盒，造成結果不準確。而菲律賓衛生部官員日前也澄清，指出中國政府捐贈的檢測試劑盒與世衛組織提供的檢測試劑效果一致，「質量非常好」。

由於疫情大爆發，歐洲大規模採購中國口罩。圖為3月16日，來自中國的30萬隻口罩運抵比利時列日機場。（新華社）

至於荷蘭官員說從中國進口的口罩不符合安全標準，華春瑩說，荷蘭衛生部官員29日表示，荷蘭透過荷蘭代理公司自行訂購的部分口罩「不適宜重症病房醫護人員使用」，荷蘭衛生部正就是否可向防護要求較低的醫護人員使用這批口罩事諮詢專業意見。

華春瑩表示，「中方幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但我們希望有關問題不被政治化解讀。」她更透露，實際上在中國剛剛開始抗擊疫情階段，所收到的其他國家提供的物資中，亦有部分是不合格，「但當時我們選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。」

與此同時，中國商務部則於30日在官網刊登公告稱，將加強醫療物資出口質量管理。

（中國外交部／中國商務部）