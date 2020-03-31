新冠肺炎｜外交部：中方無心、無暇也不屑於發起「虛假信息運動」

美國國務院發言人當地時間周一（30日）稱，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當日同北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）通話，談及反擊中國和俄羅斯傳播與新冠病毒有關虛假信息和宣傳活動的重要性。 對此，中國外交部發言人華春瑩周二（31日）回應稱，疫情發生以來，中方與時間賽跑，與病毒抗爭，堅決遏制疫情的蔓延勢頭。很多中國企業仍然在爭分奪秒、夜以繼日地生產醫療和防疫物資，為世界上其他國家抗擊疫情提供物資保障。中方無心、無暇、也不屑於發起所謂的「虛假信息運動」。

美國之音報道，蓬佩奧當地時間3月30日再次批評中國以及伊朗和俄羅斯散布有關疫情的虛假訊息，並示意要警惕中國目前有關病例的數字的準確性，以及警惕中國政府目前有關援助各國的宣傳。（路透社）

華春瑩當日強調，中方始終本著公開透明負責任的態度，及時地向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，盡己所能為有需要的國家提供支持和援助，得到了國際社會普遍的肯定和讚譽。

美方官員稱中方發起虛假信息宣傳，不知道他們能否明確地指出中方哪些信息是虛假的？是中方抗疫的成效？還是中方向其他國家提供的支持和幫助？美方處理這場危機究竟怎樣，美國國內有很多的報道，美國人民也有切身的體會。中國人民非常關注和擔心美國疫情的發展，我們真誠地希望美方能夠盡快戰勝疫情，美國人民的生命安全和身體健康能夠得到維護。 華春瑩

她又指出，上周五（27日）中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）通了電話。兩國元首一致認為當前情況下，中美應該團結抗疫。美方有些人的言論明顯違反了兩國元首通話共識，希望他們能夠聚焦美國國內的疫情防控，多做有利於中美合作抗疫的事情。

（綜合報道）