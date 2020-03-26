【新冠肺炎】美國政府會否要求中國賠償　蓬佩奧回應

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國迅速蔓延後，美國有國會議員公開稱中國應賠償美國與其他各國的損失，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月25日也回應相關問題，他稱會留給國會來決定，但也指現在不是互相指責和追究責任的時候。

3月25日，蓬佩奧在參加七大工業國集團（G7）外長會後舉行記者會，當時有記者問到「美國國會正在討論讓中國是否為此次新冠病毒爆發負責，因為中國隱瞞信息，他們呼籲中國向美國和世界賠償損失。美國政府是否打算起訴中國或要求中國賠償？」

蓬佩奧回應說：「我把這個留給國會來解決，我不會再做什麼。我會讓國會自己來決定，他們會想要怎樣做。但正如我早些時候所說，現在不是互相指責和追究責任的時候。」

蓬佩奧強調信息流通和透明度的重要性。他稱「這是一個持續的挑戰。我們仍然需要從中國共產黨那裏得到有關那裏發生什麼以及該國境內病毒水平的可靠信息。我們需要準確、透明的信息，就像我們要求世界上每個國家提供的信息一樣。」

這次風波始於美國國會的部分共和黨議員3月24日提出決議，呼籲對中國共產黨在新冠病毒疫情爆發初期隱瞞疫情擴散的情況啟動國際調查，同時要求中國對受影響的世界各國賠償。

決議案由共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）和同黨籍的聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）在參眾兩院分別提出。該決議案截至周三再獲得3名共和黨聯邦參議員的聯署支持，包括科寧（John Cornyn）、科頓（Tom Cotton）和麥克薩利（Martha McSally）。