【新冠肺炎】美駐英大使指華「掠奪性幫助」　中國使館斥罔顧事實

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延。英國《泰晤士報》（The Times）日前刊登美國大使伍迪·約翰遜（Woody Johnson）文章，指中國在疫情中對英進行「掠奪性幫助」。 對此，中國駐英國使館向《泰晤士報》發函表示，該文罔顧事實，散佈謬論，詆譭中國抗疫鬥爭。大使館方面又強調，現在各國應該做的不是相互指責，相互諉責，應該守望相助，同舟共濟

中國駐英國使館網站3月31日消息，近日，英國《泰晤士報》（The Times）刊登美國駐英國大使的題目為《中國的秘密和謊言使新冠疫情成為全球性威脅》（China’s secrets and lies turned Covid-19 into a global threat）的文章。該文稱中國「刻意瞞報疫情」，致使「英國疫情防控延誤」，並進行「掠奪性幫助」。

中國駐英國使館發言人致函《泰晤士報》稱，該文罔顧事實，散佈謬論，詆譭中國抗疫鬥爭，我們對此表示強烈不滿。

使館方面稱，中國人民萬眾一心、迅速行動，在這場抗疫鬥爭中取得了積極成效，為全球疫情防控爭取了寶貴時間、作出了重要貢獻，中國不僅對本國人民生命安全和身體健康負責，也對全球公共衛生事業盡責，不僅為他國及時提供信息，還提供物質支援。

使館方面強調，中英之間也保持著密切溝通與協作，中方還向英方派出工作組，與英方專家分享抗疫經驗，並向英方提供急需的醫療物資。

使館方面指，關於新冠病毒溯源問題，這是一個複雜的科學問題，世界衛生組織和國際社會都明確反對將病毒與特定國家和地區相聯繫，反對借此搞污名化。使館方面說，疫情當前，我們要做的不是相互指責，相互諉責，應該守望相助，同舟共濟，共同為全球公共衛生安全做出貢獻，合作才是戰勝疫情的唯一出路。