【武漢肺炎】中英首腦疫情以來首通話　官方表述透露雙邊關係信號

中國繼續控制新型冠狀病毒引發的肺炎疫情之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與中國國家主席習近平2月18日通電話，這是肺炎疫情以來英中首腦首度通話。

英國首相約翰遜與政府新內閣的一系列決定，包括允許中國電訊巨頭華為參與英國5G建設都引發反對意見，也激怒美國政府。（AP）

中國官方透露更多信息

英國首相府官網上的新聞稿比較簡短，主要內容包括：約翰遜首相對中國受疫情影響的人們表示慰問；習近平感謝英國的支持，特別感謝英國捐贈的重要醫療設備；雙方同意中英關係的重要性，並決意在包括加強經濟合作等一系列問題上協作；雙方還將在氣候變化等問題上合作。

中國官方新華社的新聞稿則顯示了更多的信息：習近平應約同約翰遜通電話；中英全面戰略伙伴關係新的十年要有個新開始；在相互尊重基礎上照顧彼此核心利益和重大關切；中國願同英國一起維護多邊主義和自由貿易；約翰遜讚揚中國防控疫情的努力；約翰遜說熱愛中國，願意推進英中關係黃金時代不斷取得新成果；英國願意在共建一帶一路框架下加強同中國合作。

透露雙邊關係信號

英國廣播公司（BBC）18日報道，從中、英官方公開的談話內容來看，這一通電話對雙方都有非同尋常的意義。

對英國方面來說，這通電話無疑是對中國關注的回應。約翰遜首相領導的新一屆政府班子，在脱歐之後決意大展宏圖之際，與中國以及世界各個可能的貿易伙伴建立起新的合作關係都極為重要。

從中國官方通訊稿來看，英國爭取加強貿易關係的期望也得到中國方面的回應。而對中國政府來說，正值疫情關鍵時刻，國內國外對當局特別是最高領導人的決策和反應頗多質疑和批評之際，來自西方國家領導人主動的問候和讚賞也就顯得更加難能可貴，不失為向中國民眾顯示各國同心團結抗疫的好榜樣。

更值得一提的是，自英國前首相卡梅倫（David Cameron）下台之後便罕有提起的中英關係黃金十年，又重新成為兩國高層的談話內容。

英國前首相卡梅倫執政期間，與中國簽署眾多合作協議，提出中英「黃金十年」，兩國關係也處於最好時期。圖為2015年10月22日，習近平（左）訪問英國期間，和卡梅倫在契克斯莊園會晤後在一間酒吧小酌。（Reuters）

有觀察人士指出，從現有中英官方公布的通話訊息看，雙方領導人通話內容應該與脱歐之後的英國政府長期國際地緣戰略計劃——即希望與全球各國都保持良好經貿關係的政策相符。換句話說，英國長遠的計劃是以全面發展經濟實力和經濟建設為主，而儘量避免在國際關係中選邊站。

也有分析人士指出，從美國政府繼續向歐盟和英國施加的巨大政治和經濟壓力方面來看，如果美國堅持要求盟友未來在華盛頓和北京之間選邊站，唐寧街十號將繼續面對一個巨大的難題。