【人事變動】原發改委副主任羅文出任四川省副省長及省委常委

近日，中共四川省委高層職務聯動調整。3月31日，據《四川日報》消息，中共中央近日批准：羅文任中共四川省委委員、常委；王一宏任中共四川省委常委；王寧、王銘暉不再擔任中共四川省委常委職務，另有安排。 同日舉行的四川省十三屆人大常委會第十七次會議第二次全體會議，決定任命羅文為四川副省長。

新任四川省委常委的羅文和王一宏，此前分別任中國發改委副主任和四川副省長；此番卸任省委常委的王寧和王銘暉，此前分別任四川常務副省長和四川省委秘書長。

資料顯示，此次「空降」四川的羅文，生於1964年12月，1997年調入中國電子工業部，歷任計算機與微電子發展研究中心主任助理、計算機市場雜誌社總編輯、市場研究中心常務副主任等職。

2015年，羅文調任工信部規劃司司長，任職兩年，2017年出任工信部副部長，2019年調任中國發改委副主任，至此番調整。

此番調整的四人中，除羅文外，餘下三人都長期在四川省任職。新任四川省委常委王一宏，生於1961年6月，長期負責財政領域工作。早期在攀枝花市財政局任職，1994年調入四川省財政廳，在此工作了24年，歷任文教行政處處長、預算處處長等職。

2018年，王一宏任四川副省長，負責民政、人力資源社會保障、衛生和計劃生育、食品藥品監管等工作。

此前任四川省委常委、常務副省長的王寧，生於1959年7月，仕途一直在四川。2003年出任四川省財政廳廳長。2004年底，王寧調任南充市委書記，任職兩年多，於2007年晉升四川省副省長。

2015年，王寧任四川省委常委、常務副省長，後又兼任四川行政學院院長、四川省委軍民融合發展委員會辦公室主任等職。

此前任四川省委常委、秘書長的王銘暉，生於1960年2月，2016年任四川副省長，2017年，任四川省委常委、秘書長，並同時擔任四川省委改革辦主任、省委保密委主任等職。