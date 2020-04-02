新冠肺炎｜內地新增確診35宗均為境外輸入　新增無症狀感染者55宗

撰文：朱加樟
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國家衛健委在周四（2日）中午公布最新的新型冠狀病毒肺炎疫情數字，顯示周三（1日）內地報告新增確診病例35例，均為境外輸入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均為境外輸入病例。
當日內地報告新增無症狀感染者55例，轉為確診病例9例，尚在醫學觀察無症狀感染者1075例。
4月1日，市民坐在漢口中山大道街邊看書。隨著疫情防控形勢持續向好，武漢正慢慢恢復昔日的生機與活力。（中新社）
最新數據顯示，當日新增治癒出院病例170例，境外輸入現有確診病例701例。截至4月1日24時，內地現有確診病例1863例（含重症病例429例），累計確診病例81589例，累計治癒出院病例76408例，累計死亡病例3318例。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例145例（武漢145例），新增死亡病例6例（武漢6例），現有確診病例1132例（武漢1128例），累計死亡病例3199例（武漢2559例），累計確診病例67802例（武漢50007例）。
內地報告新增無症狀感染者55例，其中境外輸入無症狀感染者17例；當日轉為確診病例9例（境外輸入轉為確診9例）；當日解除醫學觀察338例（境外輸入解除醫學觀察12例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1075例（境外輸入226例）。
(國家衛健委網站)