【新冠肺炎】深圳昨日新增兩宗無症狀感染者　當地將擴大檢測範圍

據深圳衛健委最新的通報，截至周三（1日）深圳累計報告有451宗確診病例，以及17宗無症狀感染者。 通報提到，深圳在周三並沒有新增確診病例，但有新增兩宗無症狀感染者，分別來自英國及湖北。 通報指，深圳至今全部17宗無症狀感染者尚在醫學觀察，其中10宗境為境外輸入。

深圳市為突出做好無症狀感染者監測，有針對性加大篩查力度，將會檢測範圍擴大。（中新社）

對於無症狀感染者所帶來的疫情防控風險，深圳市衛健委相關人士透露，目前主要是通過四方面的途徑主動發現無症狀感染者，分別是對確診病例例的密切接觸者展開醫學觀察期間的主動檢測，其次是在聚集性疫情調查中展開的主動檢測，第三是在確診病例的傳染源追蹤過程中，對暴露人群的主動檢測。最後就是對部分有境內確診病例持續傳播地區旅行史和居住史的人員展開的主動檢測。

市衛健委相關人士指，為突出做好無症狀感染者監測，有針對性加大篩查力度，深圳市將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和重點人群等。下一步，深圳市將通過完善防治方案、加大篩查監測力度、強化管理救治以及加強群防群控等措施，做好無症狀感染者防控管理。

至於公眾應該如何做好個人防護，市衛健委相關人士強調要加強自我保護和健康文明意識，強化環境衛生及個人衛生防護，養成勤洗手、戴口罩、講究手部衛生、一米距離、開窗通風、清潔消毒、分餐制、生病時減少去人員聚集場所和科學戴口罩等健康生活行為方式。

（綜合報道）