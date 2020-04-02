新冠肺炎｜中國結束安理會輪值主席任期　張軍：艱難時期積極成果

中國在3月份擔任聯合國安理會輪值主席，任期至4月結束。 當地時間3月31日，安理會輪值主席、中國常駐聯合國代表張軍大使卸任前在美國紐約表示，面對新型冠病毒肺炎疫情的衝擊，中國堅定履行安理會輪值主席國職責，主動作為，開拓創新，推動安理會工作在艱難時期取得積極成果。

張軍表示，疫情威脅人類安全，也給安理會及聯合國各機構運作帶來巨大挑戰。中國自擔任輪值主席以來，同成員國密切協作，全力應對疫情影響，對內探索應急工作方案，對外堅定履職盡責，內外工作均有新突破、新成果，更形成一套新模式、新規則，維護安理會在困難時期的有效運轉，發揮應有作用。

張軍（右上）出席聯合國主要機構負責人，為應對新型冠狀病毒肺炎疫情舉行的聯合視像吹風會。（新華社）

張軍稱，疫情之下，在中國作為主席的主持下，安理會成員齊心協力，開拓創新，兩個突破屬於「歷史首次」，分別是歷史上首次舉行安理會視像會議，以及歷史上首次以書面投票程序通過決議。具體而言，安理會成員國在3月30日通過致函秘書處表明投票立場，並由安理會主席通過視像會議公布投票結果的方式，通過4份決議草案。

張軍亦坦言，受疫情影響，安理會的日常工作變得難上加難，比如會議直播、非成員國的參與等都難以實現。但中國仍努力保持工作透明度，積極擴大訊息公開，及時通過網站、Twitter等預告視像會議安排，推動安理會盡可能在視像會議後發布簡短主席媒體評論，多方式、多渠道保障各方充分解安理會最新工作動態。

（央視新聞）