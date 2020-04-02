【新冠肺炎】聯合國稱疫情或致今年全球經濟萎縮1%

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）的惡化，由經濟增長放緩和收入不平等引發的深層次經濟焦慮正在加劇。中國的復工復產也「時斷時續」。

聯合國經社部的宏觀經濟模型預測，新冠肺炎大流行可導致全球經濟今年萎縮近1%。另外，如果對經濟活動的限制持續到今年第三季度，再加上財政措施無法有效支持居民收入和消費支出，全球經濟產出將可能會進一步收縮。新冠病毒大流行對經濟影響的嚴重程度將在很大程度上取決於其對人口流動和主要經濟體經濟活動的限制期限，以及相應財政措施的規模和效力。

在國際層面，大流行正在擾亂全球供應鏈和國際貿易。

中國疫情明顯好轉，推動安全有序復工復產。圖為，3月24日中鐵大橋局的施工人員在作業。（新華社）

IMF鼓勵制定戰時政策

國際貨幣基金組織（IMF）4月1日發表的一篇博文稱，全球政策制定者必須為家庭、企業和金融部門制定「戰時」政策，以對抗新冠病毒大流行。國際貨幣基金組織表示，各國政府政策措施的規模和成功與否，將決定一旦遏制了病毒的傳播，經濟恢復的速度。

值得關注的是，中國國家統計局最新發布的數據顯示，3月份中國製造業採購經理指數（PMI）為52%，比上月回升16.3個百分點，再次升至榮枯線50關口之上。對此，彭博社報道認為，這表明中國這個全球第二大經濟體正在重新啟動。

不過，英國《衛報》3月31日的文章《中國嘗試解除封鎖的效果喜憂參半》指出，中國經濟通往復蘇的道路並非一帆風順。近幾周來，復工復產可謂「時斷時續」，官員們也在竭力重啟經濟的同時全力防止暴發另一波疫情。一些影院經過短暫重新開業後又被關閉。上海一些室內旅遊景點也被再次暫停。遼寧一些城市本周表示，KTV歌房、網吧等「人員聚集」的文化場所暫不復業。四川所有娛樂場所暫停營業。儘管一些省份的中學生已返校，但今年高考延期舉行……。中國政府表示國家正步入正軌，但告誡地方政府切勿放鬆警惕。

中國國家統計局在一份聲明中表示:「儘管3月份製造業PMI迅速回升，但調查顯示，企業仍面臨相對較大的運營壓力。」中國國家統計局稱，與2月份相比，全球病毒蔓延將嚴重衝擊世界經濟和貿易，給中國經濟帶來新的嚴峻挑戰。