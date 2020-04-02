【新冠肺炎】俄確診病例急增　中國援助物資貼「勝利屬於我們」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，俄羅斯境內確診病例數近日激增，截至周三（1日），當地錄得累計確診患者達到2777人。 當日晚間，俄羅斯派運輸機到中國接取抗疫物資，中方在物資上張貼了「病毒必將被擊敗，勝利屬於我們」的標語。

中方在援助俄羅斯的物資上張貼了「病毒必將被擊敗，勝利屬於我們」的標語。（中國駐俄羅斯大使館供圖）

據《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，新冠肺炎疫情在中國爆發期間，俄羅斯第一時間支援。2月5日，載有防疫專家和物資的伊爾-76軍用運輸機抵達武漢。「如今在俄羅斯最需要的時候，中國星夜馳援，展現了兩國特殊友誼。」

據悉，此次中方對俄援助貨物總重量25529kg，包括醫用口罩、防護服、外科手套、體溫計、鞋套等物資。運輸物資的俄方「安-124」運輸機於周三晚上11時左右在北京起飛前往莫斯科。

報道稱，「安-124」運輸機是世界上最大的現役軍用戰略運輸機之一 。3月24日傍晚，俄羅斯也派出一架「安-124」降落在杭州蕭山機場，運輸馬雲捐贈給俄羅斯的醫療物資，物資上張貼了俄國著名詩人普希金的名句，「一切都是瞬息，一切將會過去」。

俄羅斯國防部派出一架軍事運輸機AN-124，降落杭州蕭山國際機場。（網上圖片）

為應對疫情，俄羅斯採取了極為嚴格的措施。據新華社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三簽署了有關全國實施緊急狀態的聯邦法律。法令規定，對不遵守隔離規定造成他人感染者，處以最高2年有期徒刑；對不遵守隔離規定造成他人感染死亡者，處以最高5年有期徒刑；造成兩人或兩人以上感染死亡者，處以最高7年有期徒刑；散布疫情虛假信息引起社會恐慌者將被處以最高3年有期徒刑。

此外，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）也簽署最新命令，宣布俄羅斯自3月30日開始暫時關閉所有邊境口岸，以防止疫情在俄境內大規模蔓延。

（微信公眾號「長安街知事」）