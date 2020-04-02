美升級對華為晶片供應限制　中國外交部：不會坐視科技霸凌主義

據路透社報道，美國政府草擬新規則，如果晶片製造商使用美國設備製造零件，並向華為出售，要先取得許可證。華為輪值董事長徐直軍3月31日舉行財報發布會回應報道，警告稱美方若這樣做將會毀掉多間企業。 對此，中國外交部發言人華春瑩今天（2日）在例行記者會上表示，對於美方的這種科技霸凌主義，中國政府絕不會坐視不理。

中國外交部發言人華春瑩。（資料圖片）

華春瑩稱，美國政府擬對華為採取新限制措施，「他們到底想怎麼做我不清楚，這個要問美方他們才清楚。但是我倒是注意到，這兩天華為公司的輪值董事長徐直軍先生對這個其實已經有一番表態，我認為他有一個反問非常有力和有道理。」中國政府的立場是一貫的，堅決反對美國動用國家力量，以莫須有的罪名無端地去打壓特定的中國的企業。

徐直軍：美若任意修改規則 將破壞全球技術生態

早前3月31日，徐直軍進行在財報發布會上被問及此事時表示，中國政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理，相信中國政府也會採取一些反制的措施。他並反問，為甚麼不能基於同樣的網絡安全原因，禁止美國公司的5G晶片及含有5G晶片的基站和智能手機、各種智能終端在中國使用呢？

徐直軍認為，即使台積電等晶片製造商斷供，華為也能從韓三星、台灣聯發科等購買晶片來生產手機，就算華為因為長期不能生產晶片做出了犧牲，相信在中國會有很多晶片企業成長起來。他強調，如果美國政府可以任意修改「外國直接產品規則」，將會破壞全球技術生態。

（綜合報道）