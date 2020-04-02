【新冠肺炎】廣東：粵港澳跨境貨運司機入境　須出示健康證明

廣東省防控境外疫情輸入工作專班辦公室主任、省商務廳廳長鄭建榮今日（2日）表示，粵港澳跨境貨運車司機等特定人員，入境廣東暫不實施集中醫學隔離觀察，但全部實施全流程健康監測和管理。

粵港澳跨境貨運司機入境廣東，須出示健康證明。圖為港珠澳大橋東人工島隧道出口。（中新社）

鄭建榮今日出席廣東省政府新聞辦召開的發布會時表示，為保障港澳正常的生產、生活，廣東明確，對於從港澳入境的特定人員，如跨境貨運司機等，暫不實施集中醫學隔離觀察，但全部實施全流程健康監測和管理。而為確保供港澳物資不受影響，深圳、珠海已分別制定相應實施細則。

他表示，對粵港澳跨境貨運司機、往來港澳小型船舶船員實行名單管理、社區管理和閉環管理。入境前，需要持有有關健康證明，入境時進行健康申報，並全部實施核酸檢測，檢測結果7天內有效。經海關檢疫排查確認結果為陰性後，方可入境。

入境時須健康申報和核酸檢測

對保障港澳正常生產生活的應急公務和商務人員，入境前需提前審批，入境時健康申報，並全部實施核酸檢測，檢測結果為陰性後方可入境，並納入屬地管理。

鄭建榮又指，廣東將密切關注境外疫情發展，進一步加強與港澳特區政府的溝通合作，強化粵港澳疫情聯防聯控，全流程健康管理。

廣東深圳報關協會：4月4日凌晨開始實施

鄭建榮並未說明規定生效日期。據「廣東深圳報關協會」昨日（1日）發布的通知，4月4日凌晨開始，香港跨境貨車司機入境大陸，須持有由香港特區政府提供的14天有效期內健康證明，或有資質的第三方檢測機構出具的7天內陰性核酸檢測結果證明。

早前報道，廣東從3月27日早上6時起，對所有經廣東口岸入境人員，包括港澳台地區和中轉旅客，均實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離醫學觀察14天。而為保障港澳正常生產生活的特定人員，以及運送急需物資的跨境司機、船員等，暫不需隔離，但要接受核酸檢測，並加強有關人士全流程健康管理。