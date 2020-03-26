【新冠肺炎】周五起所有入境廣東人士集中隔離兩周　包括港澳台

廣東省疫情防控指揮部辦公室今日（26日）宣布，根據當前國際疫情擴散形勢和港澳台地區疫情的變化情況，進一步嚴格境外疫情輸入防控。從27日（周五）上午6時起，所有經廣東入境內地人士，需集中隔離兩周，期間食宿費用自理。

從27日（周五）上午6時起，所有經廣東入境內地人士，需集中隔離兩周，期間食宿費用自理。圖為港珠澳大橋口岸。（中新社）

從3月27日下午6時起，對所有經廣東口岸入境人員，包括港澳台地區入境和中轉旅客，均實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離醫學觀察14天，集中隔離食宿費用自理。

對保障港澳正常生產生活的特定人員和承擔粵港澳急需物資運輸的跨境司機、船員等，則暫不實施集中隔離醫學觀察，但全部實行核酸檢測，並對其嚴格加強全流程健康管理。

廣東省疫情防控指揮部辦公室指，廣東將密切關注境外疫情發展，進一步加強與港澳特區政府的溝通合作，繼續強化粵港澳疫情聯防聯控，實施全流程健康監測管理，全方位織密織牢境外疫情輸入防護網。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾呼籲，內地應集中隔離所有入境人士，尤其是香港防控形勢相當危急，內地不能對港澳台網開一面，成為防控的「大漏斗」。（中新社）

「境外」早前並不含港澳台

早前報道，廣東省3月21日宣布，對所有從「境外」經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，均一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。不過，「境外」當時並不含港澳台。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進當時曾呼籲，內地應集中隔離所有入境人士，尤其是香港防控形勢相當危急，內地不能對港澳台網開一面，成為防控的「大漏斗」。

國家衛健委數據顯示，昨日（25日）內地新增67宗新型冠狀病毒肺炎，全部界定為境外輸入。廣東省一日新增11宗確診病例，其中廣州有9宗，深圳有2宗。廣東累計報告境外輸入病例92例，境外關聯病例1例；累計出院6例。