【新冠肺炎】李文亮等14名疫情前線犧牲者　獲湖北省評定為烈士

據《央視新聞》周四（2日）報道，湖北省政府近日將14名犧牲在新冠肺炎疫情防控一線人員評為首批烈士，被譽為「吹哨人」的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮也在名單內。

此次共有12名醫護被評為烈士，還有2名烈士分別是社區民警和社區幹部。（資料圖片）

湖北首批14名烈士名單：

王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳涌、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍

據悉，上述前線抗疫者包括醫護人員、警察、社區防疫者。官方讚揚他們不顧個人安危、逆行出征、敢於擔當、無私奉獻，用生命踐行為人民服務的初心使命。報道又指出，「烈士」是國家授予為國家、社會和人民英勇獻身的公民的最高榮譽性稱號。

早前國家衛健委也追授了李文亮醫生等人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號。李文亮確診新冠肺炎後，最終在2月7日凌晨宣告不治，終年34歲。李文亮是最早披露疫情的其中一人，被外界譽為「吹哨人」，但他當初卻因此被武漢公安機關認定是散布謠言而予以「訓誡」。

李文亮遭訓誡事件在內地激起了從未有過的廣泛共情，他離世後悼念之聲鋪天蓋地。國家監委調查組後來介入調查，指當地派出所對李文亮出具訓誡書不當，執法程序不規範。3月19日，武漢公安局對李文亮被訓誡一案的2名相關責任人給予其行政處分。

國家監委調查報告公布後，武漢市公安局決定撤銷訓誡書並道歉。（微博）

此次被評為烈士的還有李文亮生前所在醫院的2位同事梅仲明和江學慶。梅仲明與李文亮在同一科室工作，是李文亮的上司。江學慶則是同院甲狀腺乳腺外科主任醫師。

也被評為烈士的彭銀華是武漢市江夏區第一人民醫院/協和江南醫院呼吸與危重症醫學科醫生，他原本準備正月結婚，後來因為疫情將婚期推遲，最終卻不幸染病去世，年僅29歲。

據悉，此次共有12名醫護被評為烈士，還有2名烈士分別是社區民警和社區幹部。其中民警吳涌在社區抗疫前線連續工作了61天，最後因公殉職。社區黨委委員、居委會副主任廖建軍則是在疫情期間親自使用輪椅將病人送至醫院就診，後來不幸染病殉職。

李文亮等人被評定為烈士後也引起網民熱議：