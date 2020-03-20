【新冠肺炎】李文亮所在醫院再多1名員工染疫離世　剛過45歲生日

國家監委公布「吹哨人」李文亮醫生事件有關調查結果的翌日（20日），李文亮生前任職的武漢市中心醫院再多一名職員染疫離世。這名職員為倫理委員會成員劉勵，她3日前才在病床上過完45歲生日。該院在這次疫情中，已有5名員工染疫病逝。

武漢中心醫院的醫護人員在照顧患者。（新浪微博）

綜合《財新網》等內媒報道，劉勵的丈夫蔡常春也任職於同一醫院，為肝膽胰外科主任，但他未感染新冠肺炎。一位知情人士透露，蔡常春已經「瘦得脫形了」。

劉勵1月28日因咳嗽發熱6天，體溫達到39度，在武漢市中心醫院後湖院區首診，臨床診斷為病毒性肺炎，然後收治入院，後又轉入金銀潭醫院，此前曾傳出其病情危重的消息。多名醫生證實，初診時受限於當時條件才診斷為病毒性肺炎，但此後她被確認感染的是新冠肺炎。

3天前的3月17日是劉勵的生日，丈夫蔡常春還趕來病房給她祝賀，並帶來了他們孩子手繪的生日快樂賀卡。昨日（19日）深夜，劉勵因腦部出血突然病危，瞳孔放大。在幾個小時的搶救中，蔡常春已一直在ICU病房外守候。

據悉，劉勵是此次疫情期間武漢市中心醫院去世的第5名員工。2月7日，該院眼科住院醫生李文亮在武漢市中心醫院後湖院區的呼吸重症監護室病逝，享年34歲，成為此次武漢疫情中第一位在工作崗位上感染新冠肺炎殉職的醫務人員。

3月1日，該院甲狀腺乳腺外科主任、主任醫師江學慶因感染新冠肺炎，在武漢市肺科醫院搶救無效殉職，享年55歲；3月3日，該院眼科副主任、主任醫師梅仲明因感染新冠肺炎，在金銀潭醫院搶救無效殉職，享年57歲；3月9日該院眼科退休返聘副主任醫師朱和平因感染新冠肺炎，在武漢協和醫院西區搶救無效去世，享年66歲。

目前，武漢市中心醫院還有數名員工在重症監護室，包括心胸外科一位副主任和泌尿科一名副主任醫師。消息人士稱二人已經清醒，但仍未脫離危險期，另一位曾經上ECMO（人工肺）的武漢市中心醫院副院長，目前病情已有所好轉，但同樣沒有脫離危險期。報道還稱，該院有超過230人感染新冠肺炎。

關於武漢市中心醫院在疫情期間受重創的原因，早前內媒《財新網》引述多名醫生分析指可能與病情上報系統遭遇行政障礙、醫院領導對疫情缺乏重視、地理位置靠近懷疑疫源地華南海鮮市場等因素有關。

此外，《南方周末》此前也在報道中提及，武漢市中心醫院多位員工在受訪時表達了對該院書記蔡莉、院長彭義香的不滿。一位醫生認為他們臨床經驗不足，「他們一個原來是搞教學的，一個是衛生部門官員」。另外一些人則提及，「有官威」、「什麼都不准說（新冠病毒），哪個說就追責」、「人家提意見，也不讓說，不重視，搞得我們底下人憤憤不平」。