【新冠肺炎】鍾南山憂有國家控制不了疫情　「給全世界帶來災難」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周四（4月2日）表示，中國的措施如封鎖重點地區及鼓勵戴口罩等，是防止疫情進一步擴散的最好做法，但他很擔心一些國家會無法控制疫情，給全世界帶來災難。

鍾南山當日與國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟等人，透過視像會議參與疫情防控國際分享會。鍾南山表示，從中國的經歷來看，對疫情重點地區封城、人們保持社交距離、戴口罩肯定是最好的防止疫情進一步擴散的做法。

他稱：「我現在擔心，疫情在一些國家擴散很快。過多的病人會給醫療系統帶來巨大的負擔，沒有床位、沒有醫療設施、沒有專業人士，這會造成惡性循環。如果一些國家控制不了疫情，會給全世界帶來災難，沒有哪個國家能夠置身事外。」

另外，鍾南山周三（4月1日）在深圳衛視專訪中指出，隨着各國採取強有力的措施，相信疫情到4月底左右應有所減退，在中國預料不會有第二波疫情高峰，因具備強有力的監測系統，一旦發現立即隔離，第一時間切斷傳播鏈，故不會出現像第一波那樣的疫情大爆發。

至於「無症狀感染者」，鍾南山稱，已證實他們有明確的傳染性，但沒有證據證明其傳染性很高。他認為，應對兩類重點人群，一是確診患者的密切接觸者，二是從重點疫區回來的人，進行「雙重檢測」，即核酸檢測和抗體檢測，以證實有沒有受感染。

▼疫情下的中國

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