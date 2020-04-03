【新冠肺炎】內地昨新增31宗確診病例　無症狀感染者再多60宗

國家衛件委周五（3日）上午公布最新的新型冠狀病毒肺炎疫情數字，內地在周四（2日）共新增31宗確診病例及4宗死亡病例。新增確診病例有29宗為境外輸入病例，另遼寧及廣東各有一宗本土病例。 此外，內地共新增60宗無症狀感染者，其中7宗為境外輸入，至今尚在醫學觀察的無症狀感染者共有1027宗。

據通報，在4月2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31宗，其中29宗為境外輸入病例，2宗為本土病例（遼寧1宗，廣東1宗）；新增死亡病例4宗（湖北4宗）；新增疑似病例12宗，均為境外輸入病例。當日新增治癒出院病例163宗，解除醫學觀察的密切接觸者1990人，重症病例減少50宗。

內地新增的確診病例大多數都是境外輸入。（中新社）

通報提到，境外輸入現有確診病例710宗（含重癥病例19宗），現有疑似病例135宗。累計確診病例870宗，累計治癒出院病例160宗，累計死亡病例0宗。

截至4月2日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，共報告現有確診病例1727宗（其中重癥病例379宗），累計治癒出院病例76571宗，累計死亡病例3322宗，累計報告確診病例81620宗，現有疑似病例135宗。累計追蹤到密切接觸者710985人，尚在醫學觀察的密切接觸者19533人。

疫情重災區湖北省方面，湖北省在當天新增確診病例0宗（武漢0宗），新增治癒出院病例141宗（武漢141宗），新增死亡病例4宗（武漢4宗）。湖北省現有確診病例987宗（武漢983宗），其中重癥病例349宗（武漢346宗）。累計治癒出院病例63612宗（武漢46461宗），累計死亡病例3203宗（武漢2563宗），累計確診病例67802宗（武漢50007宗）。新增疑似病例0宗（武漢0宗），現有疑似病例0宗（武漢0宗）。

此外，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增無症狀感染者60宗，其中境外輸入為7宗；當日轉為確診病例7宗（境外輸入轉為確診7宗）；當日解除醫學觀察101宗（境外輸入解除醫學觀察5宗）。尚在醫學觀察無症狀感染者1027宗（境外輸入221宗）。

（國家衛健委）