【新冠肺炎】中央領導小組：加強無症狀感染者管理　不得瞞報漏報

國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強周二（4日）主持召開領導小組會議。會議要求公開透明發布疫情信息，不得瞞報漏報遲報，並強調要加強對無症狀感染者的管理，每日及時對外發布。

中央領導小組在會議中指出，要公開透明發布疫情信息，不得瞞報漏報遲報。（中新社）

會議指出，因應國內外疫情新變化，要繼續毫不放鬆抓好疫情防控。排查和消除防控中的風險隱患，針對薄弱環節加強陸地邊境防範疫情輸入工作，完善聚集性疫情防控措施。堅持實事求是、公開透明發布疫情信息，不得瞞報漏報遲報。在科學精准防控同時有力有序推動復工復產提速擴面。

會議又強調，要加強對無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離和醫學管理、密切接觸者管控等措施，每日及時對外發布信息。組織在武漢市、湖北省和其他部分省份，捉緊科學開展側重點不同的無症狀感染流行病學調查，了解新冠病毒感染率，掌握無症狀感染者的情況，評估其傳染性及強弱等，並公開調查結果，為精准防控提供科學支撐。

加強陸地邊境防輸入工作

此外，也要進一步嚴格執行出院標準，對治癒出院患者實行隔離觀察、覆診覆檢、跟蹤隨訪等全流程管理，對發現的「復陽」人員要及時隔離收治。離鄂通道管控解除後，道路檢疫檢查要科學規範，同時保障客貨運輸暢通。

會議還指出，中國陸地邊境口岸通道眾多。面對全球疫情大流行加速傳播，要進一步加強陸地邊境防輸入工作。壓實邊境省區黨委政府主體和屬地責任，一級壓一級，結合實際完善防控方案。有關部門要配合支持。減少不必要的人員跨境流動。

3月26日，北京工人在住房項目的施工現場作業。（新華社）

會議指出，各地要因地制宜調整優化重點場所、重點單位和重點人群疫情防控措施，推動工作場所正常生產辦公和公共場所正常營業，推進生產生活秩序全面恢復。同時嚴格控制聚集性大型活動。

會議又要求統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。採取有效措施加大企業尤其是中小微企業幫扶紓困力度，推動全產業鏈協同復工、盡快達產，努力保障供應鏈穩定。

（中國政府網）